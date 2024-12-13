Generator für Schulungsvideos im Einzelhandel: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Steigern Sie die Effizienz der Mitarbeitereinführung und senken Sie die Kosten mit dynamischen Schulungsvideos, unterstützt von professionellen AI-Avataren.

Gestalten Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Schulungsvideo für den Einzelhandel für neue Mitarbeiter, das sich auf die Begrüßung von Kunden und grundlegende Abläufe im Geschäft konzentriert. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit AI-Avataren, die höfliche Interaktionen demonstrieren, ergänzt durch eine klare Voiceover-Generierung, um die neuen Mitarbeiter durch die wesentlichen Schritte zu führen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo für erfahrene Verkaufsmitarbeiter, das die Merkmale einer neuen Produktlinie detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen dynamischen und informativen visuellen Stil annehmen, indem es Text-zu-Video aus dem Skript nutzt, um wichtige Spezifikationen hervorzuheben, und reichhaltige visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbezieht, um das Produkt in Aktion zu zeigen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 2-minütiges Compliance-Schulungsvideo für alle Einzelhandelsmitarbeiter, das kritische Sicherheitsprotokolle wie Notausgänge und Reaktionsmaßnahmen bei Verschüttungen veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil muss autoritativ und präzise sein, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen effektiv mit klaren Untertiteln/Unterlegungen vermittelt werden und in einer professionellen anpassbaren Vorlage präsentiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Wissensaustausch-Video für Kundenserviceteams, das bewährte Praktiken für den Umgang mit häufigen Kundenbeschwerden demonstriert. Der visuelle Stil sollte einfühlsam und praktisch sein, indem AI-Avatare eingesetzt werden, um Szenarien mit Experten-Voiceover-Generierung nachzuspielen, und für verschiedene Plattformen optimiert wird, indem das Seitenverhältnis angepasst und Exporte für maximale Reichweite erstellt werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Schulungsvideos im Einzelhandel funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende und professionelle Schulungsvideos für den Einzelhandel mit AI. Straffen Sie Ihren Inhaltserstellungsprozess und befähigen Sie Ihr Team mit zugänglichen Lernerfahrungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Entwickeln Sie Ihre Schulungsinhalte für den Einzelhandel und nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um sofort erste Szenen aus Ihrem Skript zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren.
3
Step 3
Passen Sie visuelle Elemente und Branding an
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen für ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo für den Einzelhandel und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Verteilung auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Einzelhandelsverfahren

.

Verwandeln Sie komplexes Produktwissen oder betriebliche Abläufe in klare, ansprechende AI-generierte Videos, um das Verständnis und die Leistung der Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Erstellung von Schulungsvideos im Einzelhandel revolutionieren?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Unternehmen befähigt, professionelle Schulungsvideos für den Einzelhandel effizient zu erstellen. Es verwandelt Textskripte in ansprechende Inhalte, indem es realistische AI-Avatare und AI-Voiceovers verwendet, was Ihren Erstellungsprozess erheblich vereinfacht.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Schulungsvideo-Ersteller?

HeyGen beschleunigt die Produktion von Schulungsvideos, indem es AI-Avatare und eine vielfältige Bibliothek anpassbarer Vorlagen nutzt. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung und stellt sicher, dass Ihre Initiativen zur Mitarbeitereinführung und Wissensvermittlung stets ansprechend und professionell sind.

Kann HeyGen verschiedene Arten von Unternehmensschulungsvideos unterstützen?

Ja, HeyGen ist vielseitig für verschiedene Unternehmensschulungsbedürfnisse einsetzbar, einschließlich Mitarbeitereinführung, technischer Schulung, Compliance-Schulung und allgemeiner Wissensvermittlung. Unsere Plattform ermöglicht die Erstellung professioneller Schulungsvideos, die auf jede Abteilung oder jedes Thema zugeschnitten sind.

Verwendet HeyGen AI-Avatare für ein verbessertes Schulungserlebnis?

Absolut. HeyGen integriert ausgeklügelte AI-Avatare und AI-Voiceovers, um Ihre Schulungsskripte zum Leben zu erwecken. Diese Text-zu-Video-Fähigkeit sorgt für eine professionelle, konsistente Präsentation all Ihrer Schulungsinhalte und macht Ihre professionellen Schulungsvideos dynamischer.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo