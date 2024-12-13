Einzelhandels-Promotionsvideo-Maker: Steigern Sie den Umsatz mit AI

Erstellen Sie ansprechende Einzelhandels-Promotionsvideos mühelos mit Text-zu-Video aus Skripten, ideal zur Präsentation von Produkten und zur Umsatzsteigerung.

610/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produktvideo, das für E-Commerce-Manager konzipiert ist, um die komplexen Funktionen eines neuen Gadgets klar zu demonstrieren. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Produktaufnahmen und animierten Grafiken, um die Funktionalität zu veranschaulichen, alles begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Ein "AI Promo Video Maker" wie HeyGen ermöglicht die nahtlose Integration von "AI-Avataren", um das Produkt zu präsentieren, was einen menschlichen Touch hinzufügt und das Engagement der Zuschauer erhöht, ohne dass echte Moderatoren benötigt werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Marketingvideo für Marketingteams, die einen bedeutenden saisonalen Verkauf starten und die Aufregung des Ereignisses einfangen. Der visuelle Stil sollte festlich und schnelllebig sein, mit lebendigen Farben, dynamischen Übergängen und animiertem Text, der Rabatte ankündigt, alles synchronisiert mit einem aufregenden, energiegeladenen Soundtrack. Um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Botschaften zu verstärken, nutzen Benutzer "Untertitel/Captioning", die automatisch generiert werden, eine Funktion, die zusammen mit verschiedenen "Video-Vorlagen" für eine schnelle Anpassung verfügbar ist.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein trendiges 15-sekündiges Social-Media-Video für Modehändler, die ihre neueste Bekleidungskollektion vorstellen, optimiert für Plattformen wie Instagram Reels. Dieser visuell eindrucksvolle Clip wird schnelle, stilvolle Schnitte von Models zeigen, die die neuen Ankünfte tragen, überlagert mit subtilen Branding-Elementen und untermalt von zeitgenössischer Popmusik. Um sicherzustellen, dass das Video auf allen sozialen Plattformen perfekt aussieht, ist die Fähigkeit zur "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis" unerlässlich, damit "Branding-Tools" in jedem Format konsistent glänzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Einzelhandels-Promotionsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Einzelhandels-Promotionsvideos mit AI-gestützten Tools, die Ihnen helfen, Ihre Produkte zu präsentieren und Ihr Publikum zu fesseln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "Video-Vorlagen", die auf Einzelhandelsaktionen zugeschnitten sind, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre einzigartige Vision zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Produktmedien hinzu
Fügen Sie Ihre Produktbilder, Aufnahmen und Texte hinzu. Nutzen Sie "Branding-Tools", um Ihr Logo und Ihre bevorzugten Farben zu integrieren, damit Ihr Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
3
Step 3
Wählen Sie AI-Sprachüberlagerungen und Untertitel
Verbessern Sie Ihre Promotion mit natürlich klingenden "AI-Sprachüberlagerungen und Untertiteln". Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und lassen Sie unsere AI Ihre Botschaft zum Leben erwecken, um eine breitere Zugänglichkeit zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr hochauflösendes Werbevideo. Es ist bereit, auf all Ihren "Social Media Videos"-Plattformen und Marketingkanälen geteilt zu werden, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Kunden-Testimonial-Videos

.

Nutzen Sie AI, um authentische Erfolgsgeschichten und Testimonials von Kunden zu erstellen, die Vertrauen aufbauen und Käufe für Ihre Marke fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Anziehungskraft meiner Einzelhandels-Promotionsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Kreativität mit einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen, AI-Avataren und reichhaltigen Medienoptionen zu entfalten. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, visuell beeindruckende Werbevideos zu erstellen, die sicherstellen, dass Ihre Einzelhandelsaktionen Aufmerksamkeit erregen und Interesse wecken.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung hochwertiger Werbevideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Videoproduktion zu optimieren, und bietet Text-zu-Video-Generierung, realistische AI-Sprachüberlagerungen und automatische Untertitel. Diese AI-Funktionen befähigen Sie, professionelle Marketingvideos mit minimalem Aufwand zu erstellen und Skripte effizient in ansprechende Inhalte zu verwandeln.

Bietet HeyGen anpassbare Videovorlagen für schnelle und kreative Videobearbeitung?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professionell gestalteter Videovorlagen, die eine schnelle und kreative Videobearbeitung ermöglichen. Sie können diese Vorlagen einfach mit Ihren Branding-Elementen, Texten und Medien anpassen, um schnell überzeugende Produktvideos oder Social-Media-Videos zu erstellen.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in Marketing- und Werbevideoinhalten sicher?

HeyGen enthält robuste Branding-Tools, die es Ihnen ermöglichen, eine konsistente visuelle Identität in all Ihren Marketingvideos zu wahren. Integrieren Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten in jedes Werbevideo, um ein kohärentes und professionelles Markenbild zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo