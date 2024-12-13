Einzelhandels-Promo-Video-Generator: Erstellen Sie Marketingvideos schnell

Produzieren Sie schnell fesselnde Produktvideos für Ihre E-Commerce-Shops mit unseren vielfältigen Vorlagen & Szenen, um Engagement und Verkäufe zu steigern.

653/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges dynamisches Video, das sich an Marketingfachleute richtet, die ihre visuellen Inhalte schnell über verschiedene Social-Media-Kanäle skalieren müssen. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein und zeigen, wie verschiedene Seitenverhältnisse schnell generiert und für Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube exportiert werden können. Ein modernes, mitreißendes Hintergrundmusikstück, gepaart mit einer prägnanten AI-Stimme, wird die Effizienz der HeyGen-Funktion "Aspect-ratio resizing & exports" und die große Auswahl an "Templates & scenes" hervorheben, die jede Kampagne sofort in polierte Marketingvideos verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Nutzer und kreative Agenturen, die daran interessiert sind, AI-gestützte Tools zur Erstellung hochgradig angepasster Produktvideos zu nutzen. Die visuelle Präsentation muss detailliert und anschaulich sein und die komplexen Anpassungsoptionen von "AI avatars" und deren realistische Integration in verschiedene Szenen aus der "Media library/stock support" demonstrieren. Eine informative und artikulierte Stimme wird die ausgeklügelten Funktionen erklären, ergänzt durch automatisch generierte "Subtitles/captions", um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und die technische Kompetenz bei der Erstellung detaillierter Erklärinhalte hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Einzelhandelsmanager richtet, die schnelle, wirkungsvolle Werbevideos für In-Store-Displays oder Blitzverkäufe benötigen. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit fetten Textüberlagerungen und dynamischen Szenenübergängen, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen. Eine mitreißende, eingängige Stimme, generiert mit der HeyGen-Funktion "Voiceover generation", wird direkte Handlungsaufforderungen liefern und zeigen, wie einfach einsatzbereite "Templates & scenes" verwendet werden können, um ohne umfangreiche Bearbeitung dringende, verkaufsfördernde Inhalte zu erstellen, die als effektiver Einzelhandels-Promo-Video-Generator dienen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Einzelhandels-Promo-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbevideos für Ihr Einzelhandelsgeschäft, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern, alles unterstützt von AI.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen, die für Einzelhandelswerbung entwickelt wurden, oder beginnen Sie von Grund auf. Unsere Vorlagen & Szenen bieten eine schnelle Grundlage für Ihr Video.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Voiceovers hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie ein professionelles Voiceover hinzufügen. Nutzen Sie unsere AI-Voiceover-Generierung, um aus verschiedenen Stimmen und Sprachen zu wählen, die Ihre Inhalte erzählen.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Personalisieren Sie Ihre Marketingvideos, indem Sie Farben, Schriftarten anpassen und das Logo Ihrer Marke hinzufügen. Unsere Branding-Kontrollen stellen sicher, dass Ihre Inhalte Ihre einzigartige Identität widerspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr endgültiges Einzelhandels-Werbevideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Social-Media-Kanäle optimiert sind. Teilen Sie Ihre überzeugenden Inhalte auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produkte und Werbeaktionen effektiv präsentieren

.

Erstellen Sie überzeugende Videos, die Produktmerkmale, Vorteile und Sonderangebote hervorheben, Vertrauen aufbauen und Kaufentscheidungen für Ihren E-Commerce-Shop fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Marketingvideos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, um Textvorgaben für AI-Videos in überzeugende Marketingvideos zu verwandeln. Unser AI Video Editor ermöglicht es Nutzern, mühelos hochwertige Inhalte zu erstellen und den gesamten Videoproduktionsprozess zu optimieren.

Welche Art von Vorlagen sind in HeyGen für Werbevideos verfügbar?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Vorlagen, die speziell für verschiedene Werbevideos und Videoanzeigen entwickelt wurden. Nutzer können diese einfach mit einem Drag-and-Drop-Editor anpassen und auf lizenzfreie Assets zugreifen, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen.

Kann HeyGen Untertitel und Bildunterschriften für verschiedene Social-Media-Kanäle generieren?

Ja, HeyGen verfügt über leistungsstarke Funktionen zur automatischen Generierung genauer Untertitel und Bildunterschriften, die entscheidend sind, um die Reichweite auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu maximieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbevideos auf allen Plattformen zugänglich und wirkungsvoll sind.

Unterstützt HeyGen AI-Avatare und benutzerdefiniertes Branding für Produktvideos?

Absolut, HeyGen bietet Nutzern eine Auswahl realistischer AI-Avatare, die Ihre Botschaft in Produktvideos und Einzelhandels-Promo-Video-Generator-Inhalten übermitteln können. Sie können auch benutzerdefiniertes Branding, einschließlich Logos und Farben, integrieren, um eine konsistente Markenidentität zu wahren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo