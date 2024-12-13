Einzelhandels-Promo-Video-Generator: Erstellen Sie Marketingvideos schnell
Produzieren Sie schnell fesselnde Produktvideos für Ihre E-Commerce-Shops mit unseren vielfältigen Vorlagen & Szenen, um Engagement und Verkäufe zu steigern.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges dynamisches Video, das sich an Marketingfachleute richtet, die ihre visuellen Inhalte schnell über verschiedene Social-Media-Kanäle skalieren müssen. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein und zeigen, wie verschiedene Seitenverhältnisse schnell generiert und für Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube exportiert werden können. Ein modernes, mitreißendes Hintergrundmusikstück, gepaart mit einer prägnanten AI-Stimme, wird die Effizienz der HeyGen-Funktion "Aspect-ratio resizing & exports" und die große Auswahl an "Templates & scenes" hervorheben, die jede Kampagne sofort in polierte Marketingvideos verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Nutzer und kreative Agenturen, die daran interessiert sind, AI-gestützte Tools zur Erstellung hochgradig angepasster Produktvideos zu nutzen. Die visuelle Präsentation muss detailliert und anschaulich sein und die komplexen Anpassungsoptionen von "AI avatars" und deren realistische Integration in verschiedene Szenen aus der "Media library/stock support" demonstrieren. Eine informative und artikulierte Stimme wird die ausgeklügelten Funktionen erklären, ergänzt durch automatisch generierte "Subtitles/captions", um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und die technische Kompetenz bei der Erstellung detaillierter Erklärinhalte hervorzuheben.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Einzelhandelsmanager richtet, die schnelle, wirkungsvolle Werbevideos für In-Store-Displays oder Blitzverkäufe benötigen. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit fetten Textüberlagerungen und dynamischen Szenenübergängen, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen. Eine mitreißende, eingängige Stimme, generiert mit der HeyGen-Funktion "Voiceover generation", wird direkte Handlungsaufforderungen liefern und zeigen, wie einfach einsatzbereite "Templates & scenes" verwendet werden können, um ohne umfangreiche Bearbeitung dringende, verkaufsfördernde Inhalte zu erstellen, die als effektiver Einzelhandels-Promo-Video-Generator dienen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie hochkonvertierende Einzelhandels-Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen für neue Produkteinführungen und Werbeaktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Einzelhandelskampagnen maximale Reichweite und Konversion erzielen.
Binden Sie Zielgruppen in sozialen Medien ein.
Erstellen Sie sofort fesselnde Social-Media-Videos und Kurzclips, um Werbeaktionen, Neuankömmlinge und Verkäufe hervorzuheben und das Engagement auf allen Kanälen zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Marketingvideos mit AI?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, um Textvorgaben für AI-Videos in überzeugende Marketingvideos zu verwandeln. Unser AI Video Editor ermöglicht es Nutzern, mühelos hochwertige Inhalte zu erstellen und den gesamten Videoproduktionsprozess zu optimieren.
Welche Art von Vorlagen sind in HeyGen für Werbevideos verfügbar?
HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Vorlagen, die speziell für verschiedene Werbevideos und Videoanzeigen entwickelt wurden. Nutzer können diese einfach mit einem Drag-and-Drop-Editor anpassen und auf lizenzfreie Assets zugreifen, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen.
Kann HeyGen Untertitel und Bildunterschriften für verschiedene Social-Media-Kanäle generieren?
Ja, HeyGen verfügt über leistungsstarke Funktionen zur automatischen Generierung genauer Untertitel und Bildunterschriften, die entscheidend sind, um die Reichweite auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu maximieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbevideos auf allen Plattformen zugänglich und wirkungsvoll sind.
Unterstützt HeyGen AI-Avatare und benutzerdefiniertes Branding für Produktvideos?
Absolut, HeyGen bietet Nutzern eine Auswahl realistischer AI-Avatare, die Ihre Botschaft in Produktvideos und Einzelhandels-Promo-Video-Generator-Inhalten übermitteln können. Sie können auch benutzerdefiniertes Branding, einschließlich Logos und Farben, integrieren, um eine konsistente Markenidentität zu wahren.