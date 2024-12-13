Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Onboarding-Video für den Einzelhandel, das für neue HR-Profis gedacht ist, die eine Flut von Neueinstellungen verwalten. Dieses Video sollte die Einfachheit der Nutzung einer automatisierten Videogenerationsplattform wie HeyGen zeigen, um konsistente, hochwertige Onboarding-Videos zu produzieren. Verwenden Sie einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit einem selbstbewussten AI-Avatar, der die wichtigsten HR-Prozesse erklärt und die Text-zu-Video-Funktion zur Optimierung der Inhaltserstellung nutzt.

