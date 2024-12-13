Einzelhandels-Onboarding-Videoersteller: Schulung des Personals beschleunigen

Verwandeln Sie das Onboarding im Einzelhandel mit ansprechenden Videos. Erstellen Sie mühelos professionellen Schulungsinhalt mit unseren AI-Avataren, um Ihr Personal zu fesseln.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Onboarding-Video für den Einzelhandel, das für neue HR-Profis gedacht ist, die eine Flut von Neueinstellungen verwalten. Dieses Video sollte die Einfachheit der Nutzung einer automatisierten Videogenerationsplattform wie HeyGen zeigen, um konsistente, hochwertige Onboarding-Videos zu produzieren. Verwenden Sie einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit einem selbstbewussten AI-Avatar, der die wichtigsten HR-Prozesse erklärt und die Text-zu-Video-Funktion zur Optimierung der Inhaltserstellung nutzt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Schulungsvideo für neue Einzelhandelsmitarbeiter und bestehende Filialleiter, das Best Practices im Kundenservice veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein und verschiedene Vorlagen und Szenen einbeziehen, um die Zuschauer zu fesseln. Der Ton sollte eine freundliche, klare Stimme sein, ergänzt durch präzise Untertitel, um sicherzustellen, dass jedes wichtige Detail dieses AI-gestützten Schulungsvideos verstanden wird, unabhängig von der Umgebung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Video für bestehende Einzelhandelsmitarbeiter, das sich auf eine neue Produkteinführung und deren Hauptmerkmale konzentriert. Verwenden Sie einen schnellen, informativen visuellen Stil und integrieren Sie relevante Produktbilder aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Die Erzählung sollte durch eine klare, begeisterte AI-Stimme erfolgen, die das Update als wesentlichen und leicht verständlichen Teil der laufenden Onboarding-Videos vermittelt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video speziell für das Verkaufspersonal im Einzelhandel, das zeigt, wie man eine häufige Kundenanfrage am Point of Sale bearbeitet. Der visuelle Ansatz sollte direkt und handlungsorientiert sein und Schritt-für-Schritt-Anleitungen hervorheben. Das Video muss leicht an verschiedene Bildschirmformate anpassbar sein, indem es Größenänderungen im Seitenverhältnis und Exporte nutzt und die Text-zu-Video-Funktion für schnelle Inhaltsaktualisierungen innerhalb dieser Einzelhandels-Onboarding-Videolösung verwendet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Einzelhandels-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende und informative Onboarding-Videos für den Einzelhandel mit AI-gestützten Tools, um die Schulung neuer Mitarbeiter zu optimieren und die Konsistenz zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Schulungsinhalts für die Text-zu-Video-Funktion oder wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, um Ihr Onboarding-Video für den Einzelhandel zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihren Inhalt zu präsentieren, und generieren Sie realistische AI-Sprachübertragungen, um Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Branding und Medien hinzu
Integrieren Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Markenfarben mit Hilfe von Branding-Kontrollen und bereichern Sie Ihr Video mit relevantem Stock-Material aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
4
Step 4
Generieren Sie Untertitel und exportieren Sie
Generieren Sie automatisch genaue Untertitel für die Barrierefreiheit und exportieren Sie dann Ihr poliertes Onboarding-Video für den Einzelhandel im gewünschten Seitenverhältnis.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Einzelhandelsinformationen klären

Vereinfachen Sie die Kommunikation komplexer Einzelhandelspolitiken und umfangreicher Produktdetails durch klare, prägnante Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Schulungsvideos für das Onboarding im Einzelhandel?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihre Textskripte in professionelle AI-gestützte Schulungsvideos zu verwandeln. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen und die Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um den automatisierten Videogenerierungsprozess für ein effektives Onboarding im Einzelhandel zu optimieren.

Kann ich die AI-Onboarding-Videos an die Identität meiner Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Onboarding-Videos zu integrieren. Unsere anpassbaren Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek sorgen dafür, dass Ihr Inhalt perfekt mit den visuellen Richtlinien Ihres Unternehmens für Kunden- und Mitarbeiter-Onboarding übereinstimmt.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von mehrsprachigem Onboarding-Inhalt?

HeyGen unterstützt die Erstellung von mehrsprachigem Schulungsinhalt durch seine robuste Text-zu-Sprache- und AI-Sprachübertragungen. Sie können auch genaue Untertitel in verschiedenen Sprachen generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.

Wie kann die AI-gestützte Automatisierung von HeyGen meine Produktion von Onboarding-Videos im Einzelhandel verbessern?

Die AI-gestützte Automatisierung von HeyGen steigert die Effizienz in der Videoproduktion erheblich. Sie ermöglicht schnelle Inhaltsaktualisierungen und skalierbare Videogenerierung, sodass Ihre Bibliothek von Onboarding-Videos im Einzelhandel aktuell und ansprechend bleibt, ohne umfangreiche manuelle Videobearbeitung.

