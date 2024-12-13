Einzelhandels-Marketing-Video-Maker: Steigern Sie Ihre Verkäufe & Engagement

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Einzelhandels-Marketingvideo, das Ihre neuesten saisonalen Produkte präsentiert. Dieses visuell ansprechende Video, das sich an Online-Käufer richtet, kombiniert lebendige Animationen mit einem Voiceover, das die neuesten Neuheiten hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für einen nahtlosen Start.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

In diesem 60-sekündigen Marketingvideo stellen AI-Avatare die Geschichte und die einzigartigen Verkaufsargumente Ihrer Marke vor. Entwickelt für potenzielle Investoren, verwendet diese fesselnde Erzählung einen filmischen visuellen Stil, ergänzt durch professionell generierte Voiceovers. Maximieren Sie das Engagement mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Erregen Sie die Aufmerksamkeit von Social-Media-Nutzern mit einem 30-sekündigen dynamischen Promo-Video. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um lebhaftes Stockmaterial und fesselnde Animationen einzubinden. Heben Sie Sonderangebote mit animierten Textüberlagerungen hervor, die das Zuschauerengagement steigern und den Verkauf fördern.
Entwickeln Sie einen umfassenden 2-minütigen Video-Trainingsleitfaden für Ihr Verkaufsteam mit HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion. Abgestimmt auf internes Personal, kombiniert dieses informative Video klare, prägnante Visuals mit Schritt-für-Schritt-Erklärungen, untermalt von einem professionellen Audiobackground, um das Verständnis zu erleichtern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Einzelhandels-Marketing-Video-Maker funktioniert

Entfesseln Sie das Potenzial des Videomarketings mit unseren KI-gestützten Tools, die benutzerfreundliche Funktionen für Einzelhandelsunternehmen bieten.

1
Step 1
Erstellen mit AI-Avataren
Verbessern Sie Ihre Einzelhandels-Marketingvideos durch die Integration von AI-Avataren. Diese digitalen Persönlichkeiten können reale Interaktionen simulieren und Ihren Produktpräsentationen und Kundenbindungsstrategien eine persönliche Note verleihen.
2
Step 2
Videovorlagen auswählen
Starten Sie Ihren Videoproduktionsprozess, indem Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Videovorlagen wählen. Passen Sie die Layouts an, um sie mit Ihrem Branding und Ihrer Botschaft in Einklang zu bringen, damit Ihre Einzelhandels-Marketinginhalte hervorstechen.
3
Step 3
Voiceovers hinzufügen
Verwenden Sie die integrierte Voiceover-Generierungsfunktion, um dynamische Audioerzählungen zu Ihren Videos hinzuzufügen. Dies hilft, Ihre Markenstory effektiv zu vermitteln, Ihr Publikum zu fesseln und die Behaltensquote zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren zu Social-Media-Plattformen
Optimieren Sie Ihre Videos für verschiedene Social-Media-Kanäle mit unserer Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses. Exportieren Sie Ihr Endprodukt nahtlos, um ein breiteres Publikum zu erreichen und Ihre Einzelhandels-Marketingbemühungen zu verstärken.

Wie kann HeyGens KI-gestützte Videoproduktion Einzelhandels-Marketingstrategien verbessern?

HeyGens KI-gestütztes Videoproduktionstool vereinfacht die Erstellung von Einzelhandels-Marketingvideos durch anpassbare Vorlagen und AI-Avatare. Diese Funktionen helfen Marken, schnell fesselnde Inhalte zu erstellen, die bei den Zielgruppen Anklang finden und jedem Video eine professionelle Note verleihen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung personalisierter Videobotschaften?

Mit HeyGen können Nutzer AI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzen, um personalisierte Videobotschaften zu erstellen. In Kombination mit Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Medienbibliothek können Sie Inhalte perfekt auf die Identität Ihrer Marke abstimmen.

Kann ich mit HeyGen social-media-fähige Videos erstellen?

Ja, HeyGen bietet verschiedene Videovorlagen und Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses, die auf Social-Media-Plattformen zugeschnitten sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte auf verschiedenen Kanälen optimal aussehen und die Präsenz Ihrer Marke verstärken.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen für KI-gestützte Videoproduktion?

HeyGen bietet Werkzeuge wie Text-zu-Video aus Skripten, Animationen und eine breite Palette von Stockmaterial, die es Nutzern ermöglichen, ihre kreativen Visionen mühelos und präzise zum Leben zu erwecken.

