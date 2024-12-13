Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre fertigen Erklärvideos als MP4 herunterzuladen, was es einfach macht, sie in sozialen Medien hochzuladen, in E-Learning-Plattformen zu integrieren oder für die interne Kommunikation zu verwenden. Die Plattform unterstützt die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für eine optimale Anzeige auf verschiedenen Kanälen und sorgt so für eine breite Reichweite Ihrer Schulungsvideos.