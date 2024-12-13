Video-Maker für Wiederauffüllungsankündigungen: Steigern Sie den Verkauf mit AI-Videos

Erstellen Sie schnell virale Wiederauffüllungsbenachrichtigungen mit benutzerdefinierten Sprachübertragungen, die Produktbilder in sofortige Verkäufe verwandeln.

Erstellen Sie ein aufregendes 15-sekündiges Video zur Ankündigung der Wiederauffüllung speziell für Ihre aktiven TikTok-Shop-Follower, das darauf ausgelegt ist, viral zu gehen. Nutzen Sie HeyGens "Sprachgenerierung" für eine energiegeladene, dringende Ankündigung, ergänzt durch lebendige Produktvisualisierungen aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um sofort Aufmerksamkeit zu erregen und sofortige Verkäufe zu fördern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video zur Wiederauffüllung für Kunden, die detailliertere Produktinformationen suchen, und betonen Sie, wie sie ihre Einkäufe anpassen können. Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage aus HeyGens "Vorlagen & Szenen", indem Sie hochwertige Produktbilder und eine freundliche Sprachübertragung einfügen, um wichtige Funktionen und Verfügbarkeit hervorzuheben und eine schnelle Rückkehr in Ihren Laden zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein poliertes 45-sekündiges Ankündigungsvideo, das nicht nur Ihre Wiederauffüllung verkündet, sondern auch die einzigartige Identität Ihrer Marke sowohl für treue als auch neue Kunden stärkt. Verwenden Sie HeyGens "AI-Avatare", um die aufregenden Neuigkeiten direkt und professionell zu übermitteln, verstärkt durch klare "Untertitel", um Zugänglichkeit und starke Markenwiedererkennung für ein breiteres Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 60-sekündiges Promo-Video, das für maximale Wirkung auf allen sozialen Medienplattformen zugeschnitten ist und den Status viraler Inhalte anstrebt. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript", um mühelos eine fesselnde Erzählung über die Wiederauffüllung zu erstellen, und verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um das Video perfekt für Instagram Reels, YouTube Shorts und TikTok anzupassen, um eine breite Reichweite und sofortige Aktion zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Maker für Wiederauffüllungsankündigungen funktioniert

Erstellen Sie schnell fesselnde Wiederauffüllungsvideos für TikTok Shop und andere Plattformen, um sofortige Verkäufe und Begeisterung mit unserem AI-gestützten Tool zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine dynamische Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, die speziell für Wiederauffüllungsankündigungen entwickelt wurden. Dies bietet eine starke Grundlage und spart Ihnen Zeit und Mühe.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Video mit Produktdetails an
Laden Sie Ihre Produktbilder hoch und fügen Sie überzeugende Textanimationen hinzu, um wichtige Funktionen und Verfügbarkeit hervorzuheben. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und visuell ansprechend ist.
3
Step 3
Erstellen Sie eine fesselnde Sprachübertragung
Erzeugen Sie eine mitreißende Sprachübertragung mit AI, um sofort die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu erregen und Dringlichkeit zu vermitteln. Eine überzeugende Sprachübertragung steigert das Engagement und die Konversion.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie auf verschiedenen Plattformen
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für TikTok Shop und andere soziale Medienplattformen optimiert sind. Teilen Sie Ihre Ankündigung weit, um mehr Kunden zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Produktnachfrage mit Testimonials hervor

.

Erzeugen Sie Aufregung und sozialen Beweis rund um Wiederauffüllungen, indem Sie authentische Kundenbewertungen und Produktrezensionen in fesselnden Videos präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI TikTok Shop Restock Video Generator von HeyGen helfen, virale Inhalte zu erstellen?

Der leistungsstarke AI TikTok Shop Restock Video Generator von HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell fesselnde Videos zur Ankündigung von Wiederauffüllungen zu erstellen. Nutzen Sie dynamische Textanimationen, mitreißende Sprachübertragungen und dringende Textüberlagerungen, um virale Inhalte zu schaffen, die sofortige Verkäufe fördern und die Aufmerksamkeit des Publikums auf sozialen Medienplattformen erregen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Video-Maker für Ankündigungen in verschiedenen Marketingkampagnen?

HeyGen bietet eine umfassende Palette an Videobearbeitungswerkzeugen, darunter reichhaltige Videovorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek, um die Erstellung wirkungsvoller Ankündigungsvideos zu vereinfachen. Sie können Videos mit Ihrem Branding anpassen, dynamische Textanimationen hinzufügen und Stock-Footage integrieren, um jede Marketingkampagne oder Produkteinführung zu unterstützen.

Kann HeyGen effizient hochwertige Promo-Videos ohne umfangreiche Videobearbeitungserfahrung erstellen?

Absolut! HeyGen nutzt AI, um Ihr Skript mühelos in beeindruckende Promo-Videos zu verwandeln. Mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, professionellen Vorlagen, AI-Sprachübertragungen und automatischen Untertiteln ermöglicht HeyGen jedem, schnell professionelle Werbevideos zu erstellen und seine Marketingbemühungen zu verbessern.

Wie unterstützt HeyGen das Teilen angepasster Videos auf verschiedenen sozialen Medienplattformen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Ankündigungs- und Promo-Videos für verschiedene soziale Medienplattformen anzupassen, indem es verschiedene Seitenverhältnisse unterstützt. Sobald Ihr Video mit AI-Visuals und Textanimationen perfektioniert ist, können Sie es einfach exportieren und direkt teilen, um Ihr Publikum zu erreichen und das Engagement auf all Ihren sozialen Kanälen zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo