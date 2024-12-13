HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Ankündigungs- und Promo-Videos für verschiedene soziale Medienplattformen anzupassen, indem es verschiedene Seitenverhältnisse unterstützt. Sobald Ihr Video mit AI-Visuals und Textanimationen perfektioniert ist, können Sie es einfach exportieren und direkt teilen, um Ihr Publikum zu erreichen und das Engagement auf all Ihren sozialen Kanälen zu verbessern.