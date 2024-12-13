Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Restaurant-Promo-Video, das darauf abzielt, ein junges, ernährungsbewusstes Publikum mit einem Schwerpunkt auf einem neuen Signature-Gericht zu fesseln. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnell sein, mit Nahaufnahmen von frischen Zutaten und bruzzelnden Zubereitungen, ergänzt durch peppige, zeitgenössische Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre kulinarische Erzählung nahtlos in atemberaubende visuelle Sequenzen zu verwandeln.

