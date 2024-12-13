Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das lokale Feinschmecker anspricht und das neue saisonale Gericht unseres Restaurants präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit verlockenden Nahaufnahmen der Zubereitung und Präsentation des Gerichts, begleitet von einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare und verlockende Beschreibung der einzigartigen Aromen des Gerichts zu liefern, die es zu einem unwiderstehlichen Stück Restaurantmarketing macht.

