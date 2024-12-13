1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne

Beginnen Sie Ihre Videoerstellung, indem Sie aus einer Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen & Szenen wählen, die speziell für das Restaurant-Onboarding entwickelt wurden, oder entscheiden Sie sich für eine leere Leinwand, um Ihr Video von Grund auf neu zu erstellen. Dies bietet einen einfachen Ausgangspunkt für effektive Schulungsvideos.