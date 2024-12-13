HeyGen vereinfacht den Prozess der Online-Menüerstellung mit seiner intuitiven Plattform und einer Vielzahl von Menüvorlagen. Sie können einfach eine Vorlage auswählen, Ihre Inhalte mit der Medienbibliothek hinzufügen und dann Ihr fertiges Videomenü optimiert für digitale Beschilderung oder verschiedene andere Plattformen mit präziser Seitenverhältnis-Anpassung exportieren.