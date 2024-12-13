Erstellen Sie Erstaunliche Menüs mit Unserem Restaurant-Menü-Video-Generator

Gestalten Sie fesselnde digitale Menüs mit beeindruckenden visuellen Effekten. Unsere Vorlagen & Szenen-Funktion macht die Videobearbeitung einfach, um Ihren Umsatz zu steigern.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video für Restaurantbesitzer, das ein verlockendes neues saisonales Menü mit schnellen Schnitten von Gerichten, heller Beleuchtung und mitreißender Hintergrundmusik zeigt. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell beeindruckende visuelle Inhalte zusammenzustellen. Dieser "Video-Menü-Macher" wird Kunden fesseln und aufregende kulinarische Neuigkeiten ankündigen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich einen anspruchsvollen 45-Sekunden-Spot für Restaurantvermarkter vor, der darauf abzielt, die charakteristischen "digitalen Menüs" des Lokals mit eleganten Zeitlupenaufnahmen von wunderschön angerichteten Speisen, warmer Beleuchtung und einer professionellen "Voiceover-Generierung" zu präsentieren, begleitet von sanfter Jazzmusik, um wirklich "fesselnde Inhalte" zu schaffen, die die kulinarische Geschichte Ihrer Marke erzählen.
Beispiel-Prompt 2
Für kleine Café- oder Bistrobesitzer erstellen Sie ein prägnantes 20-Sekunden-Werbevideo, das tägliche Specials oder zeitlich begrenzte Angebote bewirbt, mit energetischer Popmusik, spielerischem Text auf dem Bildschirm und schnellen Übergängen. Nutzen Sie HeyGens "Untertitel/Untertitel"-Funktion, um klare Botschaften für vom "Online-Menü-Ersteller" generierte Angebote zu gewährleisten, mit dem Ziel, den "Verkauf schnell und effektiv zu steigern".
Beispiel-Prompt 3
Diese 60-Sekunden-Präsentation des "Restaurant-Menü-Video-Generators" ist ideal für Restaurantketten und darauf ausgelegt, ein komplettes Menü mit einem sauberen, professionellen visuellen Stil, ruhiger instrumentaler Hintergrundmusik und klaren Artikelbeschreibungen darzustellen. Sie kann einfach mit HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" angepasst werden, um nahtlos an verschiedene digitale Displays angepasst zu werden und "Menüs anzupassen" über mehrere Standorte hinweg.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Restaurant-Menü-Video-Generator Funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihr statisches Menü in dynamische, fesselnde Videoinhalte, um Kunden zu begeistern und Ihre Angebote mit beeindruckenden visuellen Effekten zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Menüvorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihre kulinarischen Köstlichkeiten zu präsentieren. Unsere Vorlagen & Szenen bieten eine Grundlage für Ihr digitales Menü.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Menüelemente, Beschreibungen und Preise hinzuzufügen. Unser Online-Menü-Ersteller ermöglicht einfache Anpassungen, um zu Ihrer Marke zu passen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Effekten und Stimme
Fügen Sie ansprechende Audios mit unserer Voiceover-Generierungsfunktion hinzu, um Ihre Gerichte zum Leben zu erwecken und Ihre beeindruckenden visuellen Effekte zu ergänzen.
4
Step 4
Generieren und Exportieren
Finalisieren Sie Ihre Video-Menü-Macher-Erstellung und exportieren Sie Ihre neuen digitalen Menüs in verschiedenen Formaten. Verwenden Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um für jedes Display zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie Visuell Inspirierende Digitale Menüs

.

Nutzen Sie KI, um beeindruckende Videomenüs für digitale Beschilderung zu erstellen, die Gäste mit visuell ansprechenden und fesselnden Inhalten inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Restaurantbesitzern helfen, beeindruckende Videomenüs zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Restaurantbesitzern, visuell beeindruckende und fesselnde Videomenüs mit vorgefertigten Vorlagen und KI-gestützten Tools zu erstellen. Sie können Menüs einfach mit Ihrem Branding anpassen und KI-Avatare nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Angebote wirklich auffallen und Aufmerksamkeit erregen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung digitaler Menüs?

HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen für Ihre digitalen Menüs, einschließlich Branding-Kontrollen zum Hinzufügen Ihres Logos und spezifischer Farben. Die intuitive Plattform ermöglicht eine einfache Videobearbeitung, und Sie können eine umfangreiche Medienbibliothek und Seitenverhältnis-Anpassungen nutzen, um Menüs perfekt für jedes Display anzupassen.

Können die KI-gestützten Tools von HeyGen das Videomenü meines Restaurants verbessern?

Absolut. HeyGen nutzt KI-gestützte Tools wie Text-zu-Video aus einem Skript und Voiceover-Generierung, um dynamische Videomenüs zu erstellen. Sie können sogar KI-Avatare einbinden und automatische Untertitel verwenden, um Ihre fesselnden Inhalte zugänglich und ansprechend zu gestalten, was den Verkauf fördert.

Wie ist der Prozess von HeyGen zur Erstellung eines Online-Menüs für digitale Beschilderung?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Online-Menüerstellung mit seiner intuitiven Plattform und einer Vielzahl von Menüvorlagen. Sie können einfach eine Vorlage auswählen, Ihre Inhalte mit der Medienbibliothek hinzufügen und dann Ihr fertiges Videomenü optimiert für digitale Beschilderung oder verschiedene andere Plattformen mit präziser Seitenverhältnis-Anpassung exportieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo