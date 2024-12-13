Wiederverkäufer Video Maker: Befähigen Sie Ihre Kunden zur AI-gestützten Videoerstellung

Stellen Sie Ihren Kunden mühelos individuell gebrandete Videos zur Verfügung. Nutzen Sie die Markenkontrolle von HeyGen (Logo, Farben), um poliertes, White-Label-Marketingmaterial zu liefern.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, lebendiges Marketingvideo vor, das speziell für Kleinunternehmer und E-Commerce-Verkäufer zugeschnitten ist und zeigt, wie mühelos sie Produktfotos in dynamischen Produktvideomacher-Inhalt verwandeln können. Der visuelle Stil sollte lebhaft und professionell sein mit schnellen, sauberen Schnitten und inspirierender Hintergrundmusik, die hervorhebt, wie einfach Benutzer mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen"-Funktionen ein poliertes Aussehen erreichen können.

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie ein Wiederverkäufer-Videomacher funktioniert

Ermöglichen Sie Ihren Kunden die Nutzung einer individuell gebrandeten Videokreation-Plattform, die es ihnen erlaubt, mühelos und in großem Umfang professionelle Videos zu produzieren.

1
Step 1
Wenden Sie Ihr Branding an
Nutzen Sie die umfassenden Branding-Optionen, um das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Kunden nahtlos zu integrieren und so ein vollständig White-Label-Erlebnis zu bieten.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer breiten Palette von professionellen Videovorlagen, die für verschiedene Branchen und Zwecke konzipiert wurden, um die Videoproduktion für Ihre Kunden schnell und effizient zu gestalten.
3
Step 3
KI-Avatare & Inhalte hinzufügen
Integrieren Sie lebensechte KI-Avatare und passen Sie deren Performance an, um überzeugende Erzählungen zu schaffen, die es Ihren Kunden ermöglichen, fesselnde Inhalte zu produzieren, ohne auf Schauspieler oder komplexe Einrichtungen angewiesen zu sein.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Meisterwerk
Finalisieren und exportieren Sie hochwertige Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass der Inhalt Ihrer Kunden für jede Plattform oder Zielgruppe perfekt optimiert ist.

Anwendungsfälle

HeyGen befähigt Wiederverkäufer von Videos, die Videoproduktion für ihre Kunden mühelos zu skalieren. Als KI-Videoproduzent vereinfacht es den Prozess der Erstellung hochwertiger Marketingvideos mit individueller Markenbildung, wodurch die Videoproduktion einfach und effizient wird.

Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

Develop compelling AI-powered videos that highlight customer testimonials and success stories, building client trust and credibility.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Erstellung von Marketing- und Verkaufsvideos verbessern?

HeyGen's KI-Videomacher vereinfacht die Erstellung von hochwertigen Marketing- und Verkaufsvideos, indem Skripte mit KI-Avataren und individuellem Branding in professionelle Inhalte umgewandelt werden. Dies macht den Prozess der Videoproduktion effizient und wirkungsvoll und hebt Ihre digitalen Kampagnen auf ein neues Niveau.

Welche Anpassungsmöglichkeiten für das Branding bietet HeyGen für meine Videos?

HeyGen bietet robuste Markenkontrollen, die es Benutzern ermöglichen, ihre Logos, spezifische Markenfarben und einzigartige Stile nahtlos in ihre Videoprojekte zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video die Identität Ihrer Marke widerspiegelt, Ihre Marketingbemühungen verbessert und Konsistenz bewahrt.

Kann ich schnell Erklärungsvideos mit den KI-Funktionen von HeyGen erstellen?

Absolut, HeyGens KI-Videomacher vereinfacht die Produktion von Erklärungsvideos und ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl professioneller Videovorlagen zu nutzen und Textskripte mit Leichtigkeit in ansprechenden visuellen Inhalt umzuwandeln. Dies macht die Erstellung professioneller Videos zugänglich und schnell für jedes Projekt.

Ist HeyGen geeignet für einen Wiederverkäufer von Videoproduktionen, der nach White-Label-Fähigkeiten sucht?

HeyGen dient als leistungsstarke Online-Video-Software, ideal für Videohersteller im Reseller-Bereich, die unter ihrer eigenen Marke White-Label-Videoerstellungsdienste anbieten möchten. Seine fortschrittlichen Funktionen ermöglichen eine individuelle Markenanpassung und effiziente Produktion, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

