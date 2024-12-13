HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in alle Ihre AI-generierten Videos zu integrieren. In Kombination mit einer Vielzahl professioneller Videovorlagen stellt dies sicher, dass jedes Onboarding-Video oder Schulungsmodul perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt.