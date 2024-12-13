Erstellen Sie ein 90-sekündiges Forschungshighlight-Video für akademische Kollegen, das einen neuen wissenschaftlichen Durchbruch klar und präzise erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit animierten Datenvisualisierungen und einem autoritativen, aber ansprechenden Ton. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Inhalte schnell zu generieren, und integrieren Sie einen AI-Avatar, um die wichtigsten Erkenntnisse zu präsentieren. Sorgen Sie für perfekte Verständlichkeit mit automatischen Untertiteln, um ein hervorragendes Forschungshighlight-Video zu erstellen.

Video Generieren