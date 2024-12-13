1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript

Beginnen Sie mit der Strukturierung der Informationen für Ihr Reporting-Tutorial. Schreiben Sie Ihr Skript, wobei Sie sich auf Klarheit und Prägnanz für das jeweilige Thema konzentrieren, ähnlich wie bei der Erstellung eines Berichts. HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion wird dies dann in einen dynamischen visuellen Leitfaden umwandeln.