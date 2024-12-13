Erneuerungsschulungsvideo-Tool: Effektive & ansprechende Updates

Erstellen Sie mühelos ansprechendes videobasiertes Lernen für Erneuerungen, indem Sie HeyGens effiziente Text-zu-Video-Funktion für schnelle Inhaltsaktualisierungen nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 1-minütiges Compliance-Auffrischungsvideo für alle neuen Mitarbeiter, mit einem freundlichen und zugänglichen animierten visuellen Stil und fröhlicher Hintergrundmusik. Dieses Video sollte wichtige Unternehmensrichtlinien als Teil ihrer ersten Onboarding-Videos vorstellen. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen auf ansprechende und zugängliche Weise zu präsentieren, sodass komplexe Regeln für ein vielfältiges Publikum leicht verständlich werden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Servicetechniker im Außendienst, das ein komplexes Wartungsverfahren für Geräte demonstriert. Der visuelle Stil sollte sehr informativ und direkt sein, mit Schritt-für-Schritt-Visualisierungen und Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, die wichtige Sicherheitswarnungen hervorheben. Dieses Video dient als Kernstück des videobasierten Lernens und nutzt effektiv HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um detaillierte Verfahrensdokumente schnell in klare, umfassende Video-Tutorials umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Schnellupdate-Video für Verkaufsteams, das eine neue Produktfunktion oder Preisstruktur ankündigt. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und energiegeladen sein, mit auffälligen Grafiken und einer schnellen, motivierenden Erzählung, um die Aufmerksamkeit zu halten. Dieses Schulungsvideo nutzt HeyGens Vorlagen und Szenen, um schnell eine professionell aussehende Nachricht zusammenzustellen und so eine rechtzeitige und konsistente Kommunikation über verteilte Teams hinweg für eine effiziente Wissensauffrischung sicherzustellen.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Erneuerungsschulungsvideo-Tool funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung von ansprechenden, aktuellen Erneuerungsschulungsvideos für Ihr Team mit leistungsstarken Funktionen, die auf Effizienz und Wirkung ausgelegt sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsvideo-Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Erneuerungsschulungsskript mit unserer intuitiven Text-zu-Video-Funktion in ein dynamisches Video zu verwandeln. Dies ermöglicht es Ihnen, ansprechende Inhalte direkt aus Ihrem schriftlichen Material schnell zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Visuals
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Diese AI-Avatare helfen dabei, Informationen klar zu vermitteln und die Aufmerksamkeit der Lernenden während Ihrer Erneuerungsschulung aufrechtzuerhalten.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Anpassungen hinzu
Passen Sie Ihr Erneuerungsschulungsvideo mit dem Logo und den Farben Ihrer Marke an, indem Sie unsere umfassenden Branding-Kontrollen nutzen. Dies gewährleistet visuelle Konsistenz und stärkt Ihre Unternehmensidentität.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulungsinhalte
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es mühelos in verschiedenen optimierten Formaten und Seitenverhältnissen. Dies stellt sicher, dass Ihre Erneuerungsschulungsinhalte bereit für die nahtlose Verteilung über verschiedene Plattformen und Geräte sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Schulungsinhalte

Nutzen Sie AI-Videos, um komplexe oder technische Themen zu vereinfachen und die Erneuerungsschulung für alle Lernenden klarer und effektiver zu gestalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von animierten Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videos und AI-Avatare, um Ihre Skripte in ansprechende animierte Schulungsvideos zu verwandeln. Die intuitive Text-zu-Video-Funktionalität vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess und fungiert als leistungsstarkes Schulungsvideo-Tool.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Schulungsvideo-Vorlagen in HeyGen?

HeyGen bietet eine breite Palette an Videovorlagen und robuste Anpassungsfunktionen, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Sie können Inhalte problemlos an Ihre unternehmensspezifischen Schulungsbedürfnisse anpassen und die Markenkonsistenz in Ihren videobasierten Lernmaterialien wahren.

Unterstützt HeyGen mehrere Exportformate und Sprachoptionen für Schulungsinhalte?

Ja, HeyGen bietet umfassende Sprachsynthese und fügt automatisch Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit für Ihr videobasiertes Lernen zu verbessern. Sie können Ihre endgültigen Schulungsvideos auch in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, was es zu einem idealen Erneuerungsschulungsvideo-Tool macht.

Ist HeyGen ein effektives Tool zur Erstellung ansprechender Erneuerungsschulungsvideos?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarkes Schulungsvideo-Tool, das für die schnelle und effiziente Erstellung überzeugender Erneuerungsschulungsvideos entwickelt wurde. Seine nahtlosen Funktionen helfen Unternehmen, hochwertige, ansprechende Videoinhalte zu produzieren, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter mit den neuesten Informationen durch dynamische AI-Videos auf dem Laufenden bleiben.

