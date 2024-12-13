Remote-Arbeit Schulungsvideo-Ersteller: Engagement & Produktivität steigern

Erstellen Sie ansprechende, skalierbare Mitarbeiterschulungsvideos mit KI-Avataren für verbessertes Remote-Lernen.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Einführungsvideo für neue Remote-Mitarbeiter, die einem globalen Technologieunternehmen beitreten. Das Video soll ihnen schnell die Unternehmenskultur und die wesentlichen Werkzeuge näherbringen. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit animierten Grafiken und einer professionellen, freundlichen KI-Stimme, die sie durch den ersten Onboarding-Prozess führt und ihre ersten Schritte nahtlos gestaltet.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, das ein neues Software-Update oder eine überarbeitete Unternehmensrichtlinie detailliert beschreibt. Das Video benötigt eine klare, schrittweise visuelle Präsentation, möglicherweise mit Bildschirmaufnahmen, und einen autoritativen, aber zugänglichen KI-Avatar, um die Informationen zu präsentieren und durch automatische Untertitel/Untertitel ein umfassendes Verständnis zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das bewährte Praktiken für effektive Zusammenarbeit bei der Remote-Arbeit in einem hybriden Arbeitsumfeld fördert. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft und energiegeladen sein, mit verschiedenen Vorlagen und Szenen, um verschiedene Tipps zu veranschaulichen und sicherzustellen, dass der Inhalt sowohl informativ als auch visuell ansprechend für alle Mitarbeiter ist.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Informationsstück für Schulungsleiter, das zeigt, wie veraltete textbasierte Handbücher mühelos in ansprechende Schulungsvideos umgewandelt werden können. Die Präsentation sollte professionell und unkompliziert sein und die Effizienz der Umwandlung eines Skripts in ein poliertes Video mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript zeigen, angereichert mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Remote-Arbeit Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung ansprechender Schulungsvideos für Ihre Remote-Belegschaft mit unserer intuitiven KI-gestützten Plattform, die konsistentes und effektives Lernen in allen Teams sicherstellt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Schulungsinhalte. Die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript der Plattform ermöglicht es Ihnen, schriftliche Anweisungen mühelos in gesprochene Dialoge für Ihr Video umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren wählen, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Dies verleiht Ihren Remote-Arbeitsschulungsvideos eine menschliche Note.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit der Ästhetik Ihres Unternehmens übereinstimmt. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Ihr individuelles Branding nahtlos in die Schulungsinhalte zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und sicher teilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten, die für jede Plattform geeignet sind. Verteilen Sie Ihre neuen Mitarbeiterschulungsvideos mit intelligenten Freigabeoptionen an Ihre Remote-Teams.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Remote-Teamkultur fördern

Produzieren Sie inspirierende und aufbauende Videos, um eine starke Unternehmenskultur zu pflegen, die Moral zu stärken und Remote-Teams motiviert und ausgerichtet zu halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Schulungsvideos, indem es Text-zu-Video aus einem Skript mit realistischen KI-Avataren umwandelt. Dieser KI-gestützte Ansatz verkürzt die Produktionszeit erheblich und ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Schulungsvideos mit verschiedenen Vorlagen und Szenen zu erstellen.

Kann HeyGen helfen, skalierbare Mitarbeiterschulungsvideos für Remote-Teams zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein idealer Schulungsvideo-Ersteller für Remote-Arbeit und ermöglicht es Ihnen, hochwertige, skalierbare Mitarbeiterschulungsvideos zu produzieren. Seine Funktionen unterstützen ein konsistentes Onboarding und kontinuierliches Lernen für Remote-Teams, sodass alle effizient standardisierte, individuell gebrandete Inhalte erhalten.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Qualität von Schulungsvideoinhalten zu verbessern?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen, um Ihre Schulungsvideos zu verbessern, darunter eine große Auswahl an KI-Avataren und natürliche Sprachsynthese für eine ansprechende Präsentation. Sie können auch automatische Untertitel hinzufügen und benutzerdefinierte Branding-Optionen nutzen, um eine professionelle und zugängliche Videodokumentationserfahrung zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen effektive Remote-Arbeitsschulungen mit KI unterstützen?

HeyGen ermöglicht effektive Remote-Arbeitsschulungen, indem es seine KI-gestützte Plattform nutzt, um die Videoproduktion zu optimieren. Durch die Umwandlung von Textskripten in dynamische Präsentationen mit KI-Avataren und synthetischen Stimmen macht HeyGen es einfach, umfassende Schulungsvideos für Ihre verteilte Belegschaft zu erstellen und zu verbreiten.

