Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Einführungsvideo für neue Remote-Mitarbeiter, die einem globalen Technologieunternehmen beitreten. Das Video soll ihnen schnell die Unternehmenskultur und die wesentlichen Werkzeuge näherbringen. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit animierten Grafiken und einer professionellen, freundlichen KI-Stimme, die sie durch den ersten Onboarding-Prozess führt und ihre ersten Schritte nahtlos gestaltet.

