Generator für Remote-Arbeitsschulungen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Lerninhalte mit dynamischen AI-Avataren.

446/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Anleitungsvideo für Teamleiter und Abteilungsleiter, das zeigt, wie technische Dokumentationen in leicht verständliche Schulungsvideos umgewandelt werden können. Verwenden Sie einen klaren, prägnanten visuellen Stil mit animierten Textüberlagerungen und Screenshots von Software-Oberflächen, untermalt von einem ermutigenden, professionellen Audiotrack. Zeigen Sie die Effizienz der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schnell hochwertige Schulungsvideos zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Für Marketing-Teams und Fachleute im Bereich Lernen & Entwicklung ist ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo unerlässlich, um eine konsistente Markenpräsenz in Remote-Lernmodulen hervorzuheben. Dieses Video erfordert einen dynamischen und visuell ansprechenden Stil, der leuchtende Markenfarben und benutzerdefinierte Logos integriert, begleitet von einem modernen, mitreißenden Musiktrack. Es muss effektiv demonstrieren, wie die umfangreichen Vorlagen & Szenen von HeyGen den Prozess vereinfachen und sicherstellen, dass jedes AI-Video-Generator-Projekt die Markenintegrität bewahrt.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 50-sekündiges Video vor, das sich an Content Creators und Pädagogen richtet und sich auf die verbesserte Zugänglichkeit durch umfassende Voiceover und Untertitel in Bildungsinhalten konzentriert. Die visuelle Präsentation sollte klar und inklusiv sein, mit einer Mischung aus realen Aufnahmen und illustrativen Grafiken, gepaart mit einer ruhigen, autoritativen Erzählung. Dieses Stück wird unterstreichen, wie die Voiceover-Generierung und Untertitel-/Caption-Funktionen von HeyGen Kreatoren befähigen, Fernlern-Inhalte universell wirkungsvoll zu gestalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Generator für Remote-Arbeitsschulungen

Produzieren Sie schnell professionelle Remote-Arbeitsschulungsvideos mit AI-Avataren und gebrauchsfertigen Vorlagen, um das Lernen und die Entwicklung Ihres Teams zu optimieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Schulungsinhalte. Die Text-zu-Video-Funktion der Plattform wandelt Ihr Skript automatisch in eine ansprechende Videoerzählung um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Vorlage
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen visuellen Elementen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und wählen Sie eine geeignete Videovorlage, um die Szene zu setzen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Schulungsvideos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Passen Sie Ihr Video mit Branding-Optionen wie Ihrem Logo und Ihren Markenfarben für ein einheitliches Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Remote-Arbeitsschulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach in Ihrem gewünschten Format und teilen Sie es mit Ihrem Team, um die Fernlerninitiativen zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Remote-Einarbeitung und Upskilling

.

Klärung komplexer Verfahren und Informationen durch AI-generierte Videos, um Remote-Einarbeitung und Upskilling effektiver zu gestalten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie dient HeyGen als effektiver AI-Video-Generator für Schulungen?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator, der darauf ausgelegt ist, wirkungsvolle Schulungsvideos mühelos zu erstellen. Seine generative AI-Plattform ermöglicht es Ihnen, Skripte in ansprechende Inhalte mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln, was es zu einem führenden Schulungsvideo-Ersteller für Fernlernen macht.

Welche kreative Flexibilität bietet HeyGen für Videovorlagen?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Flexibilität mit seinen vielfältigen Videovorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Inhalte schnell für verschiedene Bedürfnisse wie Einarbeitung oder Videodokumentation anzupassen. Sie können Szenen einfach bearbeiten, einzigartige Markenmerkmale hinzufügen und die Text-zu-Video-Funktion für eine effiziente Produktion nutzen.

Kann HeyGen helfen, gebrandete Schulungsvideos für den professionellen Einsatz zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle, gebrandete Schulungsvideos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Sie können problemlos das Logo Ihres Unternehmens und spezifische Farbschemata anwenden, um eine konsistente Markenpräsenz in all Ihren Remote-Arbeitsschulungsvideos sicherzustellen.

Bietet HeyGen Werkzeuge für Voiceover und Untertitel in Schulungsvideos?

HeyGen bietet umfassende Werkzeuge zur Voiceover-Generierung und fügt Ihren Schulungsvideos automatisch Untertitel/Captions hinzu. Dies verbessert die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums erheblich und macht es zu einer erstklassigen generativen AI-Plattform für Videodokumentation.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo