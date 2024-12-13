Erstellen Sie ein 45-sekündiges, ansprechendes Willkommensvideo für neue Remote-Mitarbeiter, das darauf abzielt, ihre erste Erfahrung nahtlos und positiv zu gestalten. Der visuelle Stil sollte freundlich und professionell sein und einen vielfältigen AI-Avatar zeigen, der wichtige Teammitglieder vorstellt und Erwartungen setzt. Dieses Video, das die AI-Avatare von HeyGen nutzt, sollte eine kurze Tour durch wesentliche Werkzeuge und Ressourcen bieten, um den Onboarding-Prozess im Homeoffice weniger einschüchternd zu machen.

Video Generieren