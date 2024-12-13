Erstellung von Fern-Tutorial-Videos für jedes Fähigkeitsniveau
Erstellen Sie ansprechende How-to- und Schulungsvideos ohne Bearbeitungskenntnisse, unterstützt durch flexible Vorlagen und Szenen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein lebendiges 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Remote-Teammitglieder, das die Kernwerte des Unternehmens und die ersten Einrichtungsschritte veranschaulicht. Dieses Video benötigt helle, ermutigende Visuals, gepaart mit klarer, ansprechender Text-zu-Sprache-Audio, um willkommen zu heißen und zu informieren. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell ein professionelles und visuell konsistentes Schulungsvideo zusammenzustellen und einen glänzenden ersten Eindruck zu hinterlassen.
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video-Announcement für bestehende Kunden, das die neuesten Produktaktualisierungen oder eine neu veröffentlichte Funktion hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, mit einer prägnanten, KI-generierten Stimme, um die wichtigsten Informationen schnell zu vermitteln. Erstellen Sie dieses Video direkt aus einem geschriebenen Skript mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um eine schnelle Produktion atemberaubender Visuals und präziser Informationen zu gewährleisten.
Erstellen Sie eine schnelle 20-sekündige personalisierte Videoantwort für den Kundensupport, die eine häufig gestellte Frage beantwortet oder einen häufigen Lösungsschritt demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte direkt und hilfreich sein, die Lösung klar darstellen, begleitet von einer ruhigen, klaren Stimme. Verbessern Sie das How-to-Video, indem Sie leicht relevante Grafiken und Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einfügen, um die Inhaltserstellung für schnelle Hilfe zu optimieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Online-Lernen und Tutorials erweitern.
Produzieren Sie schnell Bildungsinhalte und How-to-Videos, um ein globales Publikum zu schulen und die Erfahrungen beim Fernlernen zu verbessern.
Remote-Schulung und Onboarding verbessern.
Liefern Sie dynamische, KI-gestützte Schulungsvideos, die das Onboarding von Mitarbeitern, die Entwicklung von Fähigkeiten und die allgemeine Wissensspeicherung für Remote-Teams verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die kreative Videoproduktion für jedermann?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, beeindruckende Videos zu erstellen, einschließlich Erklärvideos und Schulungsvideos, ohne fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen. Unsere Plattform nutzt generative KI, um Text in professionelle Videos mit KI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln, was die kreative Videoproduktion zugänglich und effizient macht.
Kann HeyGen helfen, markenkonforme How-to-Videos und Präsentationen schnell zu erstellen?
Ja, HeyGen bietet eine breite Palette von Videovorlagen und anpassbaren Szenen, um die Produktion professioneller How-to-Videos und animierter Präsentationen zu vereinfachen. Nutzer können Branding-Kontrollen wie Logos und Farben leicht anwenden und auf eine umfangreiche Medienbibliothek zugreifen, um sicherzustellen, dass jedes Video die einzigartige Identität ihrer Marke widerspiegelt.
Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von Fern-Tutorial-Videos?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Videotools, einschließlich Text-zu-Video-aus-Skript und KI-Skriptwriter-Funktionen, um die Erstellung von Fern-Tutorial-Videos zu erleichtern. Diese Funktionen ermöglichen es Teams, umfassende Videodokumentationen und Schulungsvideos effizient zu erstellen, was die Produktivität und Zusammenarbeit verbessert.
Wie kann HeyGens generative KI-Plattform Inhalte für verschiedene kreative Projekte verbessern?
HeyGens generative KI-Plattform bietet vielfältige Fähigkeiten wie KI-Voiceover-Generierung, Charaktererstellung und Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um eine breite Palette kreativer Projekte zu unterstützen, von personalisierten Videoantworten bis hin zu Videokampagnen. Dies ermöglicht es Inhaltserstellern, ansprechende digitale Programme zu produzieren und Videoinhalte effektiv wiederzuverwenden.