Remote Training Video Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Produzieren Sie sofort professionelle Mitarbeiterschulungen und Anleitungen mit KI-Avataren und L&D-fertigen Vorlagen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Schulungsvideo für IT-Profis, das eine komplexe Netzwerkkonfiguration demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, stark auf Bildschirmaufnahmen und eine klare KI-Sprachübertragung setzen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung zu optimieren und umfassende technische Schulungen sicherzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Schulungsmodul für neue Mitarbeiter, das wesentliche Sicherheitsprotokolle des Unternehmens abdeckt. Verwenden Sie einen ansprechenden und freundlichen visuellen Stil mit diversen KI-Avataren und integrierten Infografiken, ergänzt durch HeyGens Sprachübertragung, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten. Das Video sollte L&D-fertige Vorlagen nutzen, um eine schnelle Bereitstellung zu ermöglichen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine 2-minütige Anleitung für Endbenutzer, die den Einrichtungsprozess für eine neue Softwarefunktion erklärt. Das Video sollte einen schrittweisen, interaktiven visuellen Stil mit Bildschirmtexten annehmen, unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte. Stellen Sie sicher, dass präzise Untertitel/Untertitel generiert werden, um die Zugänglichkeit zu verbessern und umfassende Anleitungen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Verkaufsförderungsvideo für das interne Verkaufsteam, das einen neuen Produktvorteil vorstellt. Der visuelle Stil muss dynamisch und motivierend sein, mit sprechenden Köpfen, die von überzeugenden KI-Avataren präsentiert werden. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um den Inhalt einfach für verschiedene Plattformen anzupassen und die Verkaufsförderung zu steigern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Remote Training Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos mit KI-Avataren, anpassbaren Vorlagen und leistungsstarken Bearbeitungstools, die für Remote-Teams entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsvideo
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Bibliothek von L&D-fertigen Vorlagen auswählen oder Ihr Skript einfügen, um sofort ein umfassendes Schulungsvideo zu generieren. Dies vereinfacht die anfängliche Einrichtung Ihrer Schulungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen KI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Passen Sie deren Aussehen und Stimme mit dem KI-Sprachgenerator für eine persönliche Note an, ideal für Mitarbeiterschulungen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und visuellen Elementen
Integrieren Sie relevante Stock-Medien oder laden Sie Ihre eigenen Assets hoch, um Ihr Video zu bereichern. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben anzuwenden und eine konsistente Markenidentität in Ihrem generativen KI-Plattformprojekt sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und sicher teilen
Finalisieren Sie Ihr Remote-Schulungsvideo mit automatisch generierten Untertiteln und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihre fertigen Anleitungen und Lerninhalte mühelos mit Ihrem Team.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Technische und Compliance-Schulungen optimieren

Verwandeln Sie komplexe technische und Compliance-Informationen mühelos in klare, leicht verständliche Videoanleitungen und How-to's für effektives Lernen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Videos für technische Schulungen?

HeyGens generative KI-Plattform ermöglicht es Nutzern, Skripte in professionelle KI-Videos zu verwandeln, indem realistische KI-Avatare und ein KI-Sprachgenerator genutzt werden, um die Produktion technischer Schulungsvideos zu optimieren. Diese Fähigkeit macht es zu einem effizienten Remote-Schulungsvideo-Generator.

Welche fortschrittlichen technischen Funktionen bietet HeyGen für globale Schulungsinhalte?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie automatische Untertitelung und unterstützt über 140+ Sprachen, um umfassende Zugänglichkeit für globale Schulungsvideos zu gewährleisten. Seine robusten Bearbeitungstools ermöglichen zudem präzise Kontrolle und Anpassung Ihres Remote-Schulungsmaterials.

Kann HeyGen zur Erstellung von Anleitungen und L&D-fertigen Vorlagen verwendet werden?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von L&D-fertigen Vorlagen, die die Erstellung ansprechender Mitarbeiterschulungsvideos und Schritt-für-Schritt-Benutzeranleitungen vereinfachen. Diese Plattform ist ideal, um umfassendes Schulungsmaterial schnell und effizient zu entwickeln.

Welche Tools bietet HeyGen zur Optimierung der Videoerstellung und -verteilung?

HeyGen verbessert die Teamzusammenarbeit mit seinem intuitiven Editor, der eine nahtlose Inhaltserstellung ermöglicht. Funktionen wie Smart Sharing, eine Browser-Erweiterung und eine Desktop-App sorgen dafür, dass professionelle KI-generierte Videos einfach verteilt und über Remote-Teams hinweg verwaltet werden können.

