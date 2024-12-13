Remote Training Video Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse
Produzieren Sie sofort professionelle Mitarbeiterschulungen und Anleitungen mit KI-Avataren und L&D-fertigen Vorlagen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Schulungsmodul für neue Mitarbeiter, das wesentliche Sicherheitsprotokolle des Unternehmens abdeckt. Verwenden Sie einen ansprechenden und freundlichen visuellen Stil mit diversen KI-Avataren und integrierten Infografiken, ergänzt durch HeyGens Sprachübertragung, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten. Das Video sollte L&D-fertige Vorlagen nutzen, um eine schnelle Bereitstellung zu ermöglichen.
Erstellen Sie eine 2-minütige Anleitung für Endbenutzer, die den Einrichtungsprozess für eine neue Softwarefunktion erklärt. Das Video sollte einen schrittweisen, interaktiven visuellen Stil mit Bildschirmtexten annehmen, unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte. Stellen Sie sicher, dass präzise Untertitel/Untertitel generiert werden, um die Zugänglichkeit zu verbessern und umfassende Anleitungen zu erstellen.
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Verkaufsförderungsvideo für das interne Verkaufsteam, das einen neuen Produktvorteil vorstellt. Der visuelle Stil muss dynamisch und motivierend sein, mit sprechenden Köpfen, die von überzeugenden KI-Avataren präsentiert werden. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um den Inhalt einfach für verschiedene Plattformen anzupassen und die Verkaufsförderung zu steigern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Umfassende Schulungsprogramme erstellen.
Entwickeln und skalieren Sie schnell robuste Schulungskurse, um Mitarbeiter zu schulen und ein globales Publikum effizient zu erreichen.
Lernengagement und Behaltensquote verbessern.
Nutzen Sie KI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu produzieren, die das Lernengagement und die Wissensbehaltensquote erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Videos für technische Schulungen?
HeyGens generative KI-Plattform ermöglicht es Nutzern, Skripte in professionelle KI-Videos zu verwandeln, indem realistische KI-Avatare und ein KI-Sprachgenerator genutzt werden, um die Produktion technischer Schulungsvideos zu optimieren. Diese Fähigkeit macht es zu einem effizienten Remote-Schulungsvideo-Generator.
Welche fortschrittlichen technischen Funktionen bietet HeyGen für globale Schulungsinhalte?
HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie automatische Untertitelung und unterstützt über 140+ Sprachen, um umfassende Zugänglichkeit für globale Schulungsvideos zu gewährleisten. Seine robusten Bearbeitungstools ermöglichen zudem präzise Kontrolle und Anpassung Ihres Remote-Schulungsmaterials.
Kann HeyGen zur Erstellung von Anleitungen und L&D-fertigen Vorlagen verwendet werden?
Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von L&D-fertigen Vorlagen, die die Erstellung ansprechender Mitarbeiterschulungsvideos und Schritt-für-Schritt-Benutzeranleitungen vereinfachen. Diese Plattform ist ideal, um umfassendes Schulungsmaterial schnell und effizient zu entwickeln.
Welche Tools bietet HeyGen zur Optimierung der Videoerstellung und -verteilung?
HeyGen verbessert die Teamzusammenarbeit mit seinem intuitiven Editor, der eine nahtlose Inhaltserstellung ermöglicht. Funktionen wie Smart Sharing, eine Browser-Erweiterung und eine Desktop-App sorgen dafür, dass professionelle KI-generierte Videos einfach verteilt und über Remote-Teams hinweg verwaltet werden können.