Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video für Teamleiter im Homeoffice, das zeigt, wie man effizient wöchentliche Projektupdates oder Onboarding-Guides erstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit einem ermutigenden, informativen Audioton. Heben Sie hervor, wie HeyGens Funktionen "Text-to-Video aus Skript" und "Voiceover-Generierung" den Prozess des Videoerstellens für Remote-Teams vereinfachen und eine einfache Zusammenarbeit über Entfernungen hinweg ermöglichen.

Video Generieren