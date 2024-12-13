Lernen fördern mit einem Video-Generator für Remote-Team-Training

Erstellen Sie schneller professionelle Mitarbeiterschulungs-Videos. Verwandeln Sie einfach Ihre Skripte in fesselnde Inhalte mit Text-zu-Video aus dem Skript.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Onboarding-Video für neue Remote-Teammitglieder, das speziell auf HR-Manager und Teamleiter abzielt. Dieses Video sollte professionelle AI-Avatare zeigen, die die Unternehmenskultur und wesentliche Tools vorstellen, und dabei HeyGens AI-Avatare und Sprachsynthese für einen konsistenten, freundlichen und modernen visuellen Stil nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Tutorial zur Entwicklung technischer Fähigkeiten für Softwareentwickler zu einem neuen Coding-Framework. Das Video sollte einen instruktiven und detaillierten visuellen Stil mit ruhigem, erklärendem Audio haben und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten, komplett mit klaren Untertiteln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 2-minütiges internes Videodokumentationsstück für L&D-Spezialisten, das einen neuen Projektmanagementprozess erklärt. Dieses korporative und organisierte Video sollte benutzerdefinierte Branding-Elemente aus der Medienbibliothek einbeziehen und HeyGens Vorlagen & Szenen für eine saubere Ästhetik sowie Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen 45-sekündigen dynamischen Rundgang für ein neues Software-Tool, der sich an spezifische Abteilungsmitglieder und neue Mitarbeiter richtet. Das Video sollte mit einer energetischen Stimme und klarem On-Screen-Text ansprechend sein, unter Verwendung einer HeyGen-Vorlage erstellt werden und präzise Sprachsynthese und Untertitel für ein schrittweises Lernerlebnis bieten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Generator für Remote-Team-Training funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und konsistente Schulungsvideos für Ihr Remote-Team mit fortschrittlicher AI, um klare Kommunikation und effektive Fähigkeitsentwicklung sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Erstellen Sie Videoinhalte einfach, indem Sie Ihr Schulungsskript in den Text-zu-Video-Generator einfügen. Unsere AI verwandelt Ihren Text in gesprochene Dialoge und bildet die Grundlage Ihres Schulungsvideos für Remote-Teams.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Schulungssitzung zu moderieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit passenden Video-Vorlagen und Szenen, um Ihre Inhalte visuell zu verbessern und für Ihre Remote-Lernenden ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Barrierefreiheit
Verleihen Sie Ihrem Video Glanz und Professionalität, indem Sie benutzerdefiniertes Branding wie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben einfügen. Verbessern Sie die Barrierefreiheit für alle Teammitglieder, indem Sie automatische Untertitel und Bildunterschriften aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie das passende Seitenverhältnis auswählen und es in Ihrem gewünschten Format exportieren. Ihr hochwertiges, gebrandetes Schulungsvideo ist nun bereit, mit Ihrem Remote-Team für effektives Onboarding und Fähigkeitsentwicklung geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Konzepte vereinfachen

.

Zerlegen Sie komplexe interne Verfahren, Software-Tutorials oder Unternehmensrichtlinien in leicht verdauliche und ansprechende Videoinhalte für Remote-Teams.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos für Remote-Teams?

HeyGen fungiert als leistungsstarker "AI-Video-Generator", der es Teams ermöglicht, schnell ansprechende "Mitarbeiterschulungs-Videos" zu produzieren. Seine fortschrittlichen Fähigkeiten machen es zu einem idealen "Video-Generator für Remote-Team-Training", der eine konsistente und effektive "Fähigkeitsentwicklung" über verteilte Arbeitskräfte hinweg sicherstellt.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen integriert HeyGen zur Erstellung von Videoinhalten?

HeyGen nutzt ausgeklügelte "AI-Avatare" und einen robusten "Text-zu-Video-Generator", um Skripte in dynamische Visuals zu verwandeln. Dazu gehört ein "AI-Sprachgenerator", der natürlich klingende Erzählungen produziert und komplexe Themen leicht verständlich macht.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz zu wahren und die Videoproduktion zu beschleunigen?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl von "Video-Vorlagen" und "benutzerdefinierten Branding"-Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle Ihre "Schulungsvideos" mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung und konsistente "Videodokumentation" in Ihrer Organisation.

Welche Barrierefreiheitsfunktionen bietet HeyGen für Schulungsvideos?

HeyGen generiert automatisch genaue "Untertitel" für alle Videos, was das Verständnis und die Zugänglichkeit für diverse Zielgruppen verbessert. Diese Funktion ist entscheidend für effektive "Mitarbeiterschulungs-Videos" und hilft, Informationen klar zu vermitteln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo