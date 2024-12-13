Remote-Onboarding-Videoersteller: Begrüßung neuer Mitarbeiter vereinfachen

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Onboarding-Videos mit unserer vielfältigen Medienbibliothek und Stock-Unterstützung.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo für das Remote-Onboarding mit den AI-Avataren von HeyGen, um neue Mitarbeiter zu begrüßen. Präsentieren Sie das Team und die Unternehmenskultur in einem warmen, professionellen Stil mit einer freundlichen, enthusiastischen Stimme und mitreißender Hintergrundmusik.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges dynamisches Einführungsvideo zur Unternehmenskultur vor, das für das Mitarbeiter-Onboarding konzipiert ist. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Kernwerte visuell darzustellen, mit inspirierenden Bildern, schwungvoller Hintergrundmusik und klarer, prägnanter Erzählung für neue Mitarbeiter.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Kunden-Onboarding-Video, um wichtige Produktmerkmale vorzustellen. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Videopersonalisierungsoptionen, um personalisierte Inhalte mit einem klaren, energetischen visuellen Stil und animierten Texthervorhebungen zu liefern, die auf neue Kunden zugeschnitten sind.
Beispiel-Prompt 3
Vereinfachen Sie den Lernprozess mit einem 90-sekündigen, rollenbezogenen Trainingsausschnitt. Verwandeln Sie Ihre detaillierten Anweisungen in ein wirkungsvolles Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, präsentiert in einem informativen, strukturierten visuellen Stil und mit professionellem Voiceover für neue Mitarbeiter, die spezifische Anleitungen benötigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Remote-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, personalisierte Onboarding-Videos für Ihre neuen Mitarbeiter, um eine herzliche Begrüßung und nahtlose Integration in Ihr Team zu gewährleisten, egal wo sie sich befinden.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihren Remote-Onboarding-Videoerstellungsprozess schnell und effizient zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Nutzen Sie AI-gestützte Skripte oder fügen Sie Ihre eigenen Inhalte ein, um Text sofort in ansprechende Videoerzählungen zu verwandeln und eine klare und konsistente Botschaft zu gewährleisten.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Inhalte an
Bereichern Sie Ihr Video mit personalisierten Inhalten, indem Sie AI-Avatare, Medien aus Ihrer Bibliothek und Branding-Kontrollen hinzufügen, um perfekt zur Identität Ihres Unternehmens zu passen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Onboarding-Video und teilen Sie die Videoinhalte mühelos über Plattformen, sodass sie für alle Ihre neuen Mitarbeiter zugänglich sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos

Inspirieren und verbinden Sie neue Remote-Teammitglieder, indem Sie personalisierte, wirkungsvolle Videos erstellen, die die Unternehmenskultur und Vision vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Remote-Onboarding-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Videos für das virtuelle Onboarding mit einem fortschrittlichen AI-Video-Generator zu erstellen. Verwandeln Sie Text mühelos in Videos aus einem Skript, um die Kommunikation für neue Mitarbeiter mit dynamischen Visuals und klaren Botschaften zu verbessern. Dies macht HeyGen zu einem ausgezeichneten Tool für Remote-Onboarding-Videos.

Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es für HeyGen-Onboarding-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Videopersonalisierung, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos perfekt zu Ihrer Marke passen. Sie können aus verschiedenen Videovorlagen und Szenen wählen, AI-Avatare einbinden und Ihre spezifischen Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden. Dies ermöglicht es Ihnen, mühelos personalisierte Inhalte zu erstellen.

Kann HeyGen personalisierte Inhalte für diverse neue Mitarbeiter erstellen?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, personalisierte Inhalte für diverse neue Mitarbeiter durch seine fortschrittlichen AI-Fähigkeiten zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und passen Sie Ihre Videos an, um spezifische Rollen oder Abteilungen anzusprechen, sodass jeder Mitarbeiter relevante und ansprechende Onboarding-Videos erhält.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für das Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen vereinfacht das Mitarbeiter-Onboarding, indem es intuitive Tools bereitstellt, die den Bedarf an komplexen Videobearbeitungsfähigkeiten eliminieren. Mit Funktionen wie Voiceover-Generierung, automatischen Untertiteln und einer reichhaltigen Medienbibliothek können Sie mühelos professionelle Videos erstellen. Dies macht HeyGen zu einem leistungsstarken Erklärvideoersteller.

