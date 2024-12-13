Remarketing-Werbevideo: Steigern Sie Ihre Konversionen heute

Optimieren Sie Ihre Remarketing-Kampagne mit hochkonvertierenden Videokreativen. Steigern Sie Konversionen und binden Sie benutzerdefinierte Zielgruppensegmente mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Video-Tutorial für digitale Vermarkter und E-Commerce-Profis vor, das zeigt, 'wie man' grundlegende YouTube-Retargeting-Anzeigen erstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und schrittweise sein, mit Bildschirmaufnahmen und einer ruhigen, autoritativen Stimme, die HeyGens realistische AI-Avatare nutzt, um den Zuschauer durch den Prozess zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Videokreativ für Marketingteams und Agenturen, das dynamische Beispiele für ansprechende Remarketing-Kampagnen zeigt, die auf frühere Website-Besucher zugeschnitten sind. Diese Aufforderung erfordert einen schnellen, visuell reichen Stil mit moderner Musik und einer energetischen Stimme, die HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzt, um schnell überzeugende visuelle Inhalte zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges analytisches Stück für fortgeschrittene Vermarkter und Datenanalysten, das sich auf Strategien zur 'Optimierung' von Zielgruppensegmenten für maximale Remarketing-Leistung konzentriert. Das Video sollte einen anspruchsvollen visuellen Stil mit Datenvisualisierungen und Diagrammen verwenden, ergänzt durch eine aufschlussreiche und artikulierte Stimme, die mühelos mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Remarketing-Werbevideo funktioniert

Erfahren Sie, wie Sie wirkungsvolle Video-Remarketing-Anzeigen erstellen, die frühere Besucher erneut ansprechen und Konversionen steigern, indem Sie leistungsstarke Tools für effektive Kampagnen nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr ansprechendes Videokreativ
Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell ein überzeugendes Videokreativ zu erstellen, das die Aufmerksamkeit erregt und Ihre Botschaft effektiv an Ihre Zielgruppe vermittelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Zielgruppe und Plattform
Exportieren Sie Ihr Video mit HeyGens Größenanpassung im Seitenverhältnis & Exportfunktionen, um sicherzustellen, dass es perfekt für Ihre gewählte Werbeplattform dimensioniert ist, um Ihre benutzerdefinierte Zielgruppe früherer Besucher effektiv zu erreichen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Kampagnenziel an
Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um eine starke Markenkonsistenz in Ihrem Video zu gewährleisten und es mit Ihrem gesamten Remarketing-Kampagnenziel für maximale Wirkung in Einklang zu bringen.
4
Step 4
Hochladen und für Leistung optimieren
Laden Sie Ihr fertiges Video auf Ihre gewählte Werbeplattform hoch. Erwägen Sie, HeyGens Untertitel/Captions hinzuzufügen, um die Zuschauerbindung zu verbessern und Ihre Anzeige für bessere Konversionen zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolg präsentieren

Nutzen Sie AI-Videos, um Kundenerfolge zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen und Konversionen in Remarketing-Kampagnen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich effizient ein hochwertiges Remarketing-Werbevideo erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Videokreative für Ihre Remarketing-Kampagne. Mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript können Sie schnell polierte Inhalte für Ihre Zielgruppensegmente produzieren und Ihre Video-Werbeanstrengungen optimieren.

Was ist der beste Weg, um Videoinhalte für YouTube-Retargeting-Anzeigen zu optimieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Video-Werbung zu optimieren, indem es Größenanpassungen im Seitenverhältnis und benutzerdefinierte Branding-Kontrollen bietet. Dies stellt sicher, dass Ihr Videokreativ perfekt für Plattformen wie YouTube geeignet ist und mit Ihrem gesamten Kampagnenziel zur Steigerung der Konversionen übereinstimmt.

Kann HeyGen helfen, die Konversionen aus meinen Video-Retargeting-Kampagnen zu verbessern?

Absolut. Durch die Erstellung überzeugender, personalisierter Videoinhalte mit HeyGen können Sie Website-Besucher erneut ansprechen und höhere Konversionen erzielen. Unser Tool hilft Ihnen, effektive Remarketing-Werbevideos zu produzieren, die bei Ihrer benutzerdefinierten Zielgruppe Anklang finden.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in der Video-Werbung sicher?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Video-Werbeanstrengungen zu gewährleisten. Sie können auch professionelle Voiceover-Generierung und Untertitel hinzufügen, um eine polierte, markenspezifische Remarketing-Kampagne zu erstellen.

