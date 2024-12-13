Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video, das ein komplexes regulatorisches Update für interne Stakeholder erklärt, mit dem Ziel, Compliance-Beauftragte und Rechtsteams anzusprechen. Der visuelle Stil sollte professionell sein und On-Screen-Infografiken nutzen, um Daten zu vereinfachen, ergänzt durch eine autoritative, aber klare Stimme. HeyGens AI-Avatare sollten die wichtigsten Informationen präsentieren, um einen konsistenten und ansprechenden Sprecher zu gewährleisten, was es zu einem effektiven regulatorischen Berichtsvideo macht.

Video Generieren