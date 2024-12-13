HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben nahtlos zu integrieren. Nutzen Sie unsere professionellen Videovorlagen und die Drag-and-Drop-Oberfläche, um wirkungsvolle Compliance-Videos zu erstellen, die perfekt mit Ihrer Markenidentität und den Anforderungen der öffentlichen Kommunikation übereinstimmen.