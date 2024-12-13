AI Regionales Update-Video-Generator für lokale Nachrichten

Erstellen Sie mühelos lokale Nachrichten-Videos mit unserem AI-Nachrichten-Video-Generator, der leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen nutzt.

458/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 30-sekündiges regionales Update-Video, das für soziale Medien optimiert ist und sich an vielbeschäftigte Fachleute richtet, die schnelle, leicht verdauliche Informationen benötigen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit modernen Grafiken und einem peppigen Audiotrack sein. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion für eine effiziente Inhaltserstellung, ideal für soziale Medien-Nachrichtenvideos.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Nachrichten-Video, das ein detailliertes regionales Entwicklungsprojekt vorstellt, das sich an Gemeindeorganisatoren und lokale Unternehmen richtet. Der visuelle Stil sollte autoritär und sauber sein, mit infografiklastigen Szenen, unterstützt von einer professionellen Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Erzählung effektiv als leistungsstarken Nachrichten-Video-Generator zu strukturieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 50-sekündiges AI-Video-Generator-Stück, das eine neue lokale Initiative für ein vielfältiges Publikum, einschließlich gemeinnütziger Organisationen, erklärt. Der visuelle Stil sollte ausdrucksstark mit abwechslungsreichen Szenen und einem inklusiven Ton sein, wobei klare Untertitel für Barrierefreiheit sorgen. Verwenden Sie HeyGens Untertitel/Caption-Funktion, um ein breiteres Publikum zu erreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Regionales Update-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre regionalen Nachrichten-Updates schnell in ansprechende Videoinhalte mit AI-gestützten Tools, die für mühelose Erstellung und breite Publikumsreichweite entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr regionales Skript
Beginnen Sie damit, Ihr regionales Nachrichten-Update-Skript in HeyGen zu schreiben oder einzufügen. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text automatisch mit gesprochenem Dialog zu synchronisieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten AI-Avataren, um Ihre regionalen Updates zu präsentieren. Unsere AI-Avatare werden Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen artikulieren und Ihre Nachrichten zum Leben erwecken.
3
Step 3
Visuelle Verbesserungen anwenden
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen. Integrieren Sie relevante visuelle Elemente, Hintergrundmusik und passen Sie das Layout an, um den Ton und Stil Ihrer regionalen Sendung zu treffen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Update
Finalisieren Sie Ihr regionales Update-Video in professioneller Qualität. Nutzen Sie Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte, um Ihren Inhalt für verschiedene Plattformen anzupassen und so ein optimales Seherlebnis für Ihr Publikum zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erwecken Sie historische Ereignisse mit AI-gestütztem Video-Storytelling zum Leben

.

Animieren Sie regionale historische Ereignisse durch AI-gestütztes Video-Storytelling, um das Verständnis und die Einbindung der Gemeinschaft zu bereichern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess?

HeyGen verwandelt Skripte in professionelle Videos mithilfe fortschrittlicher AI, wodurch komplexe Bearbeitung überflüssig wird. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGen generiert überzeugende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und Sprachübertragungen, was Sie zu einem leistungsstarken "Nachrichten-Video-Generator" macht.

Kann HeyGen bei der Produktion von gebrandeten Nachrichten-Videos helfen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende "Branding-Kontrollen", um Ihre Nachrichten-Videos mit Ihrem einzigartigen Logo und Farben anzupassen. Nutzen Sie unsere vielfältigen "AI-Video-Vorlagen", um konsistente, hochwertige "soziale Medien-Nachrichtenvideos" zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die Videoausgabe?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Videos zugänglich und vielseitig sind, indem automatisch "Untertitel/Caption" generiert werden. Sie können auch einfach "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" vornehmen, um sie an verschiedene Plattformen anzupassen und Ihren Inhalt für jeden Vertriebskanal zu optimieren.

Welche Art von AI-Avataren bietet HeyGen?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen "AI-Avataren", um Ihre Inhalte professionell zu präsentieren. Diese Avatare werden mit natürlich klingender "Sprachübertragungserzeugung" in mehreren Sprachen kombiniert, um Ihr "Skript zu Video" mit außergewöhnlicher Klarheit zu bringen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo