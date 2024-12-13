Empfehlungs-Video Maker: Steigern Sie Ihr Programm mit AI

Verbessern Sie die Wirkung Ihrer Empfehlungs-Kampagne, indem Sie AI-Avatare nutzen, um Ihre Botschaft zu erzählen.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Tutorial für technische Nutzer vor, das zeigt, wie ein AI Video Maker nahtlos in ihre bestehende Plattform für Empfehlungs-Videos integriert wird. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Datenvisualisierungen und Code-Snippets auf dem Bildschirm, begleitet von einer präzisen, selbstbewussten AI-Stimme, die die nahtlose "Text-zu-Video aus Skript"-Fähigkeit für automatisierte Inhaltserstellung betont.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketer und Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie ansprechende Videos für Empfehlungsprogramme erstellen können. Die visuellen Elemente sollten hell und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und einem peppigen Soundtrack, wobei ein freundlicher "AI-Avatar" die Zuschauer durch den Prozess der Auswahl und Anpassung von Vorlagen führt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Marketingvideo für Marketer und Content-Ersteller, das die häufige Herausforderung der schnellen Videoproduktion anspricht. Beginnen Sie mit einem nachvollziehbaren Problem und wechseln Sie dann zu einem lösungsorientierten, modernen visuellen Stil mit kräftigen Grafiken und klarer Erzählung, die hervorhebt, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" ein AI-gestütztes Werkzeug für schnelle, professionelle Marketingvideos bieten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges Anleitungsvideo für interne Teams, die umfassende Schulungsvideos erstellen, mit Fokus auf die Effizienz der Text-zu-Video-Konvertierung. Der visuelle Stil sollte klar und methodisch sein, kombiniert mit Bildschirmfreigaben und einer autoritativen, ruhigen AI-Stimme, die durch "Voiceover-Generierung" erzeugt wird, und die Zuschauer Schritt für Schritt durch die Erstellung wesentlicher Schulungsmodule führt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Empfehlungs-Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videos für Empfehlungsprogramme mit AI. Verwandeln Sie Ihren Text in ansprechende visuelle Inhalte, um Ihr Netzwerk zu erweitern und Empfehlungen effektiv zu verfolgen.

1
Step 1
Entwerfen Sie Ihr Empfehlungs-Video-Skript
Nutzen Sie die leistungsstarke **Text-zu-Video aus Skript**-Fähigkeit, um Ihre geschriebene Empfehlungsnachricht in ein dynamisches Videoskript zu verwandeln. Skizzieren Sie klar die Vorteile Ihres Programms und den Handlungsaufruf.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und die visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von **AI-Avataren** oder wählen Sie eine vorgefertigte anpassbare Vorlage, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihr Empfehlungs-Video visuell zu verbessern.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Voiceovers an
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit **Branding-Kontrollen** für Logos und Farben. Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers mit AI Voice Actors, um Ihrem Video einen professionellen Touch zu verleihen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Bereiten Sie Ihr fertiges Empfehlungs-Video für verschiedene Plattformen mit **Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte** vor. Teilen Sie Ihr hochwertiges Video einfach, um die soziale Verbreitung zu maximieren und Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Empfehlungsprogramme effektiv bewerben

.

Entwerfen Sie schnell wirkungsvolle Werbevideos mit AI, um mehr Teilnehmer zu gewinnen und die Reichweite Ihrer Empfehlungsinitiativen zu maximieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Werkzeuge, einschließlich der Text-zu-Video-Technologie, um geschriebene Skripte in ansprechende Videos zu verwandeln. Nutzer können aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen und deren Aussehen und Stimme anpassen, um mühelos professionellen Inhalt zu erstellen.

Kann ich meine Markenidentität mit Videos, die auf HeyGen erstellt wurden, beibehalten?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, um sicherzustellen, dass jedes Video konsistent Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegelt.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI Video Maker für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI Video Maker, indem es AI Voice Actors und Text-zu-Video-Fähigkeiten integriert, die verschiedene Inhaltstypen von Marketing- bis hin zu Schulungsvideos unterstützen. Diese robuste Plattform ermöglicht die schnelle Erstellung hochwertiger Kurzvideos, die für verschiedene Plattformen und Zwecke maßgeschneidert sind.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Barrierefreiheitsfunktionen für Videos?

Ja, HeyGen bietet leistungsstarke Voiceover-Generierungsmöglichkeiten mit einer Vielzahl von AI Voice Actors in verschiedenen Sprachen und Akzenten. Darüber hinaus generiert die Plattform automatisch präzise Untertitel, um die Barrierefreiheit für ein breiteres Publikum zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo