Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebhaftes Werbevideo vor, das für Kleinunternehmer und Marketingmanager konzipiert ist, die neue Leads generieren möchten. Visuell ist es hell und professionell, mit einer freundlichen Stimme, die erklärt, wie mühelos sie überzeugende Empfehlungs-Promo-Videos erstellen können, indem sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen nutzen, um den Start ihres Empfehlungsprogramms zu vereinfachen.

Video Generieren