Rekrutierungsvideo-Ersteller: Vereinfachen Sie das Einstellen mit Video
Erstellen Sie überzeugende Rekrutierungsvideos, die Top-Talente anziehen, indem Sie HeyGens AI-Avatare für fesselnde Arbeitgebermarken-Geschichten nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
HR-Profis können problemlos ein professionelles 45-sekündiges Video gestalten, das zeigt, wie einfach es ist, Rekrutierungsvideos mit HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen zu erstellen, indem sie klare visuelle Darstellungen und eine klare Erzählung nutzen, um ihren Content-Erstellungsprozess zu optimieren.
Um eine starke Arbeitgebermarke effektiv hervorzuheben, entwickeln Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Video, das sich an Marketingmanager für soziale Medien richtet und dynamische visuelle Darstellungen sowie einen mitreißenden Soundtrack bietet. Maximieren Sie die Zugänglichkeit und Reichweite mit HeyGens Untertiteln für eine breitere Beteiligung.
Produzieren Sie ein fesselndes 30-sekündiges Video, perfekt für innovative HR-Teams, das zeigt, wie man fesselnde Rekrutierungsinhalte mit einem futuristischen visuellen Stil und einem energetischen Soundtrack generiert. Bringen Sie Ihre Botschaft sofort zum Leben, indem Sie HeyGens AI-Avatare verwenden, um wichtige Informationen zu präsentieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie wirkungsvolle Rekrutierungswerbekampagnen.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke Videoanzeigen mit AI, um die Aufmerksamkeit der Kandidaten zu gewinnen und Bewerbungen effizient zu fördern.
Produzieren Sie fesselnde Social-Media-Inhalte für die Rekrutierung.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoclips für soziale Plattformen, um die Reichweite zu erweitern und passive Arbeitssuchende anzuziehen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Rekrutierungsmarketingstrategie verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Rekrutierungsvideos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur effektiv präsentieren und Ihnen helfen, Top-Talente anzuziehen. Dies vereinfacht Ihre Rekrutierungsmarketingstrategie, indem es die effiziente Produktion von fesselndem Videoinhalt ermöglicht, der Ihre Arbeitgebermarke einfängt.
Bietet HeyGen AI-Vorlagen für Videos an, um die Erstellung von Rekrutierungsinhalten zu vereinfachen?
Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek von AI-Videovorlagen, die speziell entwickelt wurden, um die Erstellung von überzeugenden Rekrutierungsinhalten zu vereinfachen. Diese Vorlagen ermöglichen es den Nutzern, hochwertige Rekrutierungsvideos effizient zu produzieren, auch ohne umfangreiche Videoerfahrung.
Können wir unsere Rekrutierungsvideos mit spezifischem Unternehmensbranding anpassen, indem wir HeyGen verwenden?
Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Arbeitgebermarke vollständig in jedes Rekrutierungsvideo zu integrieren. Sie können problemlos Ihr Firmenlogo, spezifische Markenfarben und einzigartige visuelle Elemente hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Videoinhalt perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
Wie verbessern HeyGens AI-Avatare und Voice-Overs den Prozess der Erstellung von Rekrutierungsvideos?
HeyGens realistische AI-Avatare und fortschrittliche Voice-Over-Generierungsfähigkeiten ermöglichen es Ihnen, konsistente und fesselnde Videoinhalte zu produzieren, ohne dass Schauspieler oder umfangreiche Aufnahmeausrüstung erforderlich sind. Diese Innovation macht die Erstellung hochwertiger Rekrutierungsvideos schneller und skalierbarer und verbessert Ihre gesamte Videoinhaltsproduktion erheblich.