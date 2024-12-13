Rekrutierungsvideo-Generator: Top-Talente schneller anziehen

Steigern Sie Ihr Arbeitgeber-Branding und ziehen Sie Top-Talente mit fesselnden Rekrutierungsvideos an, indem Sie HeyGens KI-Avatare für dynamisches Storytelling nutzen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Rekrutierungsvideo, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen, indem es Ihre lebendige Unternehmenskultur präsentiert. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der mit HeyGens KI-Avataren erstellt wurde und direkt mit dem Zuschauer über die einzigartigen Vorteile und Werte spricht, die es mit sich bringt, Ihrem Team beizutreten. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein und Szenen von Teamarbeit und positiven Arbeitsumgebungen beinhalten, begleitet von einem aufmunternden, warmen Audiotrack.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Video speziell für HR-Manager und Recruiter, das zeigt, wie einfach sie professionelle Rekrutierungsvideos erstellen können. Das Video sollte einen modernen, effizienten visuellen Stil annehmen und HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen nutzen, um verschiedene Jobrollen hervorzuheben. Eine lebhafte, professionelle Stimme wird das Publikum durch den schnellen Prozess führen und die kostengünstigen Vorteile der schnellen Videoerstellung für diverse Einstellungsbedürfnisse betonen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, erzählerisch getriebenes Rekrutierungsvideo, das sich auf Mitarbeitergeschichten für potenzielle Kandidaten auf Plattformen wie LinkedIn konzentriert. Dieses Video sollte vielfältige Karrierewege und persönliche Wachstumschancen innerhalb des Unternehmens zeigen, mit einem inspirierenden und dynamischen visuellen Stil. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für eine fesselnde Erzählung und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement über verschiedene Social-Media-Feeds hinweg zu gewährleisten, sodass der Onboarding-Prozess zugänglich und spannend wirkt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 20-sekündiges Rekrutierungsvideo für vielbeschäftigte Personalverantwortliche und Marketingteams, das die Geschwindigkeit und Professionalität der Nutzung eines Rekrutierungsvideo-Generators hervorhebt. Der visuelle Stil sollte schnell und elegant sein, mit schnellen Schnitten und professionellen Grafiken, um Effizienz zu vermitteln. Dieses Video sollte HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um eine optimale Darstellung auf verschiedenen digitalen Plattformen zu gewährleisten, schnell Aufmerksamkeit zu erregen und einen starken Fall für die Integration von KI-Funktionen in ihre Rekrutierungsstrategie zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Rekrutierungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Rekrutierungsvideos, um Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren und Top-Talente mit fortschrittlichen KI-Funktionen anzuziehen, die Ihr Arbeitgeber-Branding verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Rekrutierungsbotschaft perfekt zu rahmen.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Entwickeln Sie Ihre Erzählung, indem Sie ein fesselndes Skript erstellen, das Ihre Unternehmenskultur hervorhebt, und integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit umfassenden Branding-Kontrollen.
3
Step 3
Wählen Sie KI-Erweiterungen
Erhöhen Sie Ihr Video mit intelligenten KI-Funktionen, wie dem Hinzufügen dynamischer Untertitel für breitere Zugänglichkeit und Engagement.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für müheloses Teilen über soziale Medien und professionelle Plattformen, um Top-Talente anzuziehen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmenskultur und Testimonials präsentieren

.

Entwickeln Sie fesselnde Videos, die Mitarbeiter-Testimonials und die Unternehmenskultur hervorheben, und steigern Sie Ihre Bemühungen im Arbeitgeber-Branding mit authentischen Geschichten erheblich.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unseren Rekrutierungsprozess verbessern, um Top-Talente anzuziehen?

HeyGen dient als intuitiver Rekrutierungsvideo-Generator, der es Ihnen ermöglicht, ansprechende Inhalte für das Arbeitgeber-Branding zu erstellen, um Top-Talente anzuziehen. Nutzen Sie unsere KI-Funktionen, um Ihren Videoerstellungsprozess zu optimieren und Ihre Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung dynamischer Rekrutierungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um die Erstellung von Rekrutierungsvideos zu vereinfachen. Sie können Text in fesselnde Videos mit KI-Avataren und Voiceovers verwandeln und sofort professionelle Untertitel hinzufügen. Unsere vielfältigen Videovorlagen bieten auch einen schnellen Einstiegspunkt für überzeugendes Storytelling.

Unterstützt HeyGen das Arbeitgeber-Branding mit überzeugenden Videos zur Unternehmenskultur?

Ja, HeyGen hilft, Ihr Arbeitgeber-Branding zu stärken, indem es Ihnen ermöglicht, überzeugende Videos zur Unternehmenskultur zu erstellen, die bei Kandidaten Anklang finden. Nutzen Sie unsere robusten Videoerstellungstools, um fesselnde Storytelling-Inhalte für soziale Medien und Plattformen wie LinkedIn zu erstellen. Präsentieren Sie Ihre einzigartige Arbeitsumgebung, um effektiv Top-Talente anzuziehen.

Ist HeyGen einfach zu bedienen für Teams ohne vorherige Videoerfahrung?

Absolut, HeyGen ist ein Online-Videoeditor, der für Zugänglichkeit entwickelt wurde und es jedem ermöglicht, hochwertige Rekrutierungsvideos ohne Vorkenntnisse zu erstellen. Unsere intuitive Plattform macht die Videoerstellung kosteneffektiv und effizient für all Ihre Einstellungsbedürfnisse. Sie können schnell professionelle Inhalte generieren, um Ihre Rekrutierungsbemühungen zu unterstützen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo