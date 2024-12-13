Erstellen Sie ein 45-sekündiges Rekrutierungsvideo, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen, indem es Ihre lebendige Unternehmenskultur präsentiert. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der mit HeyGens KI-Avataren erstellt wurde und direkt mit dem Zuschauer über die einzigartigen Vorteile und Werte spricht, die es mit sich bringt, Ihrem Team beizutreten. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein und Szenen von Teamarbeit und positiven Arbeitsumgebungen beinhalten, begleitet von einem aufmunternden, warmen Audiotrack.

Video Generieren