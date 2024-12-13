Rekrutierungsschulungsvideos: Verbessern Sie Ihren Einstellungsprozess

Ermöglichen Sie Einstellungsmanagern ansprechende, hochwertige Schulungsinhalte zu erstellen, die mühelos mit HeyGens KI-Avataren für dynamisches Lernen erstellt werden.

420/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das innovative Sourcing-Strategien über soziale Medien für Talent Acquisition-Spezialisten zeigt. Dieses Video sollte modern und lebhaft sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, die Beispiele zeigen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um effizient Inhalte zu produzieren, und greifen Sie auf die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte zu.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für HR-Leiter und Einstellungsmanager, das die entscheidende Rolle einer starken Arbeitgebermarke bei der Gewinnung des idealen Kandidaten betont. Der visuelle und akustische Stil sollte poliert und überzeugend sein, mit klaren Grafiken und professioneller Hintergrundmusik. Beginnen Sie mit einer der vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen und nutzen Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um es für verschiedene Plattformen anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein aufschlussreiches 90-sekündiges Schulungsvideo für HR-Profis und Führungskräfte, das sich mit Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion befasst und zeigt, wie unbewusste Vorurteile bei der Einstellung gemindert werden können, um Top-Talente anzuziehen. Der visuelle Stil sollte einfühlsam mit vielfältigen Bildern sein, begleitet von einem beruhigenden, informativen Voiceover. Stellen Sie die vollständige Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel/Captions über die Funktionen von HeyGen hinzufügen, um eine breitere Reichweite zu erzielen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Rekrutierungsschulungsvideos funktionieren

Erstellen Sie mühelos professionelle und wirkungsvolle Rekrutierungsschulungsvideos mit KI-Avataren und intuitiven Tools, die Ihre Einstellungsmanager und Recruiter mit wesentlichen Fähigkeiten ausstatten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Entwickeln Sie Ihre umfassenden Schulungsinhalte zu verschiedenen Themen wie Best Practices für Vorstellungsgespräche. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr schriftliches Material in dynamische Videonarrative zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihre Rekrutierungsschulung für Einstellungsmanager ansprechend und nachvollziehbar zu gestalten. Bereichern Sie Ihre Szenen mit relevanten Medien aus der integrierten Bibliothek.
3
Step 3
Markenelemente anwenden
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Rekrutierungsschulungsvideos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Dies fördert ein konsistentes und professionelles Lernerlebnis.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Schulungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Integration in Ihre Videobibliothek oder Ihr Learning Management System. Teilen Sie diese wertvollen Ressourcen einfach mit Ihren Recruitern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Schulungsschnipsel erstellen

.

Produzieren Sie kurze, wirkungsvolle Videoclips für soziale Medien oder interne Plattformen, um schnelle Rekrutierungstipps zu geben und wichtige Lernpunkte zu verstärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Rekrutierungsschulungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Einstellungsmanagern und Recruitern, ansprechende Rekrutierungsschulungsvideos mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion hochwertiger Schulungsinhalte für verschiedene Rekrutierungs-Best-Practices.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für Recruiter?

HeyGen bietet fortschrittliche KI für Recruiter, die es ihnen ermöglicht, Skripte in professionelle Schulungsvideos mit vielfältigen KI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln. Dies vereinfacht erheblich die Erstellung von Videoschulungsinhalten zu Themen wie Sourcing-Strategien und Vorstellungsgesprächen.

Kann HeyGen gebrandete Schulungsinhalte für Talent Acquisition unterstützen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Talent Acquisition-Teams, ihre Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, in alle Schulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes Arbeitgeberbranding in allen Recruiter-Kursen und Onboarding-Materialien.

Wie erleichtert HeyGen die effiziente Erstellung von Rekrutierungs- und Einstellungsvideos?

HeyGen beschleunigt die Produktion von Rekrutierungs- und Einstellungsvideos durch intuitive Vorlagen und eine umfassende Medienbibliothek. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell eine robuste Videobibliothek für laufende Rekrutierungsschulungen und Mitarbeiter-Onboarding-Prozesse aufzubauen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo