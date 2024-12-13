Rekrutierungsschulungsvideos: Verbessern Sie Ihren Einstellungsprozess
Ermöglichen Sie Einstellungsmanagern ansprechende, hochwertige Schulungsinhalte zu erstellen, die mühelos mit HeyGens KI-Avataren für dynamisches Lernen erstellt werden.
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das innovative Sourcing-Strategien über soziale Medien für Talent Acquisition-Spezialisten zeigt. Dieses Video sollte modern und lebhaft sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, die Beispiele zeigen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um effizient Inhalte zu produzieren, und greifen Sie auf die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte zu.
Produzieren Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für HR-Leiter und Einstellungsmanager, das die entscheidende Rolle einer starken Arbeitgebermarke bei der Gewinnung des idealen Kandidaten betont. Der visuelle und akustische Stil sollte poliert und überzeugend sein, mit klaren Grafiken und professioneller Hintergrundmusik. Beginnen Sie mit einer der vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen und nutzen Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um es für verschiedene Plattformen anzupassen.
Erstellen Sie ein aufschlussreiches 90-sekündiges Schulungsvideo für HR-Profis und Führungskräfte, das sich mit Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion befasst und zeigt, wie unbewusste Vorurteile bei der Einstellung gemindert werden können, um Top-Talente anzuziehen. Der visuelle Stil sollte einfühlsam mit vielfältigen Bildern sein, begleitet von einem beruhigenden, informativen Voiceover. Stellen Sie die vollständige Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel/Captions über die Funktionen von HeyGen hinzufügen, um eine breitere Reichweite zu erzielen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Rekrutierungsschulungsmodule erweitern.
Entwickeln Sie schnell vielfältige Rekrutierungsschulungsmodule, um ein breiteres globales Team von Recruitern und Einstellungsmanagern effizient zu schulen.
Schulungsengagement und -bindung verbessern.
Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um Lernende zu fesseln und das Engagement und die Bindung an wichtige Rekrutierungs-Best-Practices erheblich zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen Rekrutierungsschulungsvideos verbessern?
HeyGen ermöglicht es Einstellungsmanagern und Recruitern, ansprechende Rekrutierungsschulungsvideos mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion hochwertiger Schulungsinhalte für verschiedene Rekrutierungs-Best-Practices.
Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für Recruiter?
HeyGen bietet fortschrittliche KI für Recruiter, die es ihnen ermöglicht, Skripte in professionelle Schulungsvideos mit vielfältigen KI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln. Dies vereinfacht erheblich die Erstellung von Videoschulungsinhalten zu Themen wie Sourcing-Strategien und Vorstellungsgesprächen.
Kann HeyGen gebrandete Schulungsinhalte für Talent Acquisition unterstützen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Talent Acquisition-Teams, ihre Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, in alle Schulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes Arbeitgeberbranding in allen Recruiter-Kursen und Onboarding-Materialien.
Wie erleichtert HeyGen die effiziente Erstellung von Rekrutierungs- und Einstellungsvideos?
HeyGen beschleunigt die Produktion von Rekrutierungs- und Einstellungsvideos durch intuitive Vorlagen und eine umfassende Medienbibliothek. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell eine robuste Videobibliothek für laufende Rekrutierungsschulungen und Mitarbeiter-Onboarding-Prozesse aufzubauen.