Präsentieren Sie Ihre Unternehmenskultur und ziehen Sie Top-Talente mit ansprechenden Rekrutierungsvideos an, die mühelos mit HeyGens Vorlagen & Szenen gestaltet werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Rekrutierungsvideo für soziale Medien, das sich an Branchenprofis richtet und einen modernen, schnellen visuellen Stil sowie einen klaren Handlungsaufruf bietet. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell überzeugende visuelle Inhalte zusammenzustellen und die Botschaft mit präzisem Text-zu-Video aus dem Skript zu verstärken, um Zuschauer zu fesseln und sie zur Bewerbung zu führen.
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Video, das sich an potenzielle Arbeitgeberpartner und hochrangige Kandidaten richtet und Ihre starke Arbeitgebermarke mit einem informativen und visuell reichen Stil verstärkt. Integrieren Sie hochwertige visuelle Inhalte aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um eine klare Kommunikation mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit zu gewährleisten und effektive Rekrutierungsvideos zu erstellen, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.
Gestalten Sie ein freundliches und inspirierendes 20-sekündiges Video für Universitätsstudenten und Berufseinsteiger, das einen kurzen Einblick in einen 'Tag im Leben' bietet, mit hellen, energiegeladenen visuellen Inhalten. Dieses kurze Rekrutierungsvideo sollte für verschiedene Plattformen optimiert werden, indem HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis genutzt werden, und ansprechende AI-Avatare enthalten, um eine prägnante Botschaft zu übermitteln und Top-Talente von neuen Absolventen anzuziehen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Ihr Rekrutierungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Rekrutierungsvideos, ziehen Sie Top-Talente an und präsentieren Sie Ihre Arbeitgebermarke mit AI-gestützten Tools und professionellen Vorlagen.

Step 1
Erstellen Sie Ihr erstes Rekrutierungsvideo
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Videovorlage für die Rekrutierung oder fügen Sie Ihr Skript ein, um sofort Szenen zu generieren, die die Grundlage Ihres überzeugenden Rekrutierungsvideos bilden.
Step 2
Personalisieren Sie mit Ihrer Marke und AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihr Unternehmen repräsentiert, und wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke an, um sicherzustellen, dass Ihr Video Ihre einzigartige Arbeitgebermarke widerspiegelt.
Step 3
Erweitern Sie mit Medien, Stimme und Musik
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Inhalten aus der Stock-Footage-Bibliothek, generieren Sie ansprechende Voiceovers und integrieren Sie Hintergrundmusik, um Ihre Unternehmenskultur klar zu vermitteln.
Step 4
Exportieren und Teilen über Plattformen hinweg
Finalisieren Sie Ihr Rekrutierungsvideo und nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es für nahtloses Teilen über alle Ihre sozialen Medienplattformen vorzubereiten, um effektiv Top-Talente zu erreichen und anzuziehen.

Präsentieren Sie die Unternehmenskultur mit ansprechenden AI-Videos

Heben Sie Ihre einzigartige Unternehmenskultur und Mitarbeiterzeugnisse mit überzeugenden AI-Videos hervor, um ideale Arbeitssuchende anzuziehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, überzeugende Rekrutierungsvideos zu erstellen, die unsere Arbeitgebermarke widerspiegeln?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Rekrutierungsvideos zu erstellen, die authentisch Ihre Unternehmenskultur und Arbeitgebermarke präsentieren. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen und AI-Avatare, um Top-Talente mit ansprechendem, professionellem Inhalt anzuziehen.

Können HeyGens AI-Videofunktionen den Prozess der Erstellung von Rekrutierungsvideos vereinfachen?

Absolut. HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Rekrutierungsvideo-Maker, der den Erstellungsprozess vereinfacht. Wandeln Sie Skripte in polierte Videos um, indem Sie Text-zu-Video nutzen, und verwenden Sie AI-Avatare und Voiceovers, um schnell hochwertige Inhalte ohne umfangreiche Videobearbeitung zu produzieren.

Wie stellt HeyGen sicher, dass unsere Rekrutierungsvideos für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind?

HeyGen vereinfacht die Optimierung Ihrer Rekrutierungsvideos für verschiedene soziale Medienplattformen mit integrierter Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt überall professionell aussieht und Ihre Handlungsaufrufe ein breiteres Publikum erreichen.

Welche Ressourcen bietet HeyGen, um unsere Rekrutierungsvideoinhalte zu bereichern?

HeyGen bietet eine reichhaltige Stock-Footage-Bibliothek und eine vielfältige Musikbibliothek, um Ihre Rekrutierungsvideos zu bereichern. Diese Ressourcen, kombiniert mit HeyGens robusten Videoeditor-Funktionen, helfen dabei, Ihre Unternehmenskultur effektiv zu vermitteln und ideale Kandidaten anzuziehen.

