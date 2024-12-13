Der ultimative Generator für Rekrutierungsübersichtsvideos

Erstellen Sie schnell ansprechende Rekrutierungsvideos, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren und Top-Talente mit HeyGens vielfältigen Videovorlagen anziehen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Rekrutierungsvideo für erfahrene Fachkräfte, das einen authentischen Blick hinter die Kulissen einer bestimmten Abteilung bietet. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um die Erzählung zu strukturieren, mit klaren Untertiteln, die wichtige Verantwortlichkeiten und Wachstumschancen hervorheben. So wird eine klare Botschaft für diejenigen vermittelt, die sich für Talentakquisitionsrollen in Ihrer Organisation interessieren. Der Ton sollte ruhig und informativ sein und die visuelle Tour ergänzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Employer-Branding-Video, das sich an HR-Profis richtet und die Effizienz der Nutzung eines AI-Recruitment-Video-Generators demonstriert. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen, und sorgen Sie für einen sauberen und professionellen visuellen Stil, der die Einfachheit der Präsentation Ihrer einzigartigen Unternehmenswerte betont. Dieses Video wird hervorheben, wie schnell sie wirkungsvolle Markenstorys generieren können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein einladendes 50-sekündiges Video speziell für neu eingestellte Mitarbeiter, das einen Überblick über den Onboarding-Prozess bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte unterstützend und klar sein, wobei Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert werden, um wichtige Meilensteine zu veranschaulichen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um neue Teammitglieder durch wesentliche Informationen zu führen und ihnen ein nahtloses und informatives erstes Erlebnis zu bieten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Rekrutierungsübersichtsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Rekrutierungsvideos, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren und Top-Talente mit unserem AI-gestützten Video-Generator anziehen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Videoskripts oder wählen Sie eine vorgefertigte Videovorlage aus. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion verwandelt Ihre Worte in ansprechende visuelle Inhalte und bildet die Grundlage Ihres Rekrutierungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie überzeugende AI-Avatare auswählen, die Ihre Marke repräsentieren, oder relevante Stock-Videos aus unserer Medienbibliothek integrieren. Dies erweckt Ihre Unternehmenskultur visuell zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie professionellen Feinschliff hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit hochwertiger Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist. Wenden Sie anpassbares Branding an, um eine konsistente Unternehmensidentität zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Rekrutierungsübersichtsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf sozialen Medienplattformen und Ihrer Karriereseite. Ziehen Sie Top-Talente mit Ihrem neuen ansprechenden Inhalt an.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie authentische Unternehmenskultur

Erstellen Sie authentische Mitarbeiterzeugnisse und Videos zur Unternehmenskultur, um Vertrauen aufzubauen und potenzielle Bewerber über Ihr Arbeitsumfeld zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI-Recruitment-Video-Generator von HeyGen helfen, Top-Talente anzuziehen?

Der AI-Recruitment-Video-Generator von HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Rekrutierungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten zu erstellen. Dieses leistungsstarke Tool hilft Ihnen, Ihre Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren und Top-Talente mit professionellen, scroll-stoppenden Inhalten anzuziehen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Erstellung von Employer-Branding-Videos?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen und anpassbaren Branding-Kontrollen, die es HR-Teams ermöglichen, schnell professionelle Employer-Branding-Videos zu produzieren. Sie können ein konsistentes Branding über alle Ihre Inhalte hinweg sicherstellen, was die schnelle Videoerstellung mühelos macht.

Wie macht HeyGen Rekrutierungsvideos für verschiedene Plattformen zugänglich und anpassbar?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Rekrutierungsvideos mit automatischen Untertiteln zu erstellen und bietet verschiedene Anpassungsoptionen, einschließlich der Integration von Medienbibliotheken und der Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Dies stellt sicher, dass Ihre Video-Stellenbeschreibungen für soziale Medien optimiert sind und ein breiteres, vielfältigeres Publikum erreichen.

Kann HeyGen Rekrutierungsvideos direkt aus einem Skript erstellen?

Ja, HeyGen verfügt über eine leistungsstarke Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, die fortschrittliche AI-Avatare und hochwertige Voiceover-Generierung nutzt. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in überzeugende, professionelle Rekrutierungsvideos zu verwandeln und Ihren Talentakquisitionsprozess zu optimieren.

