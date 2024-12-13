Rekrutierungsnachrichtenvideo-Maker: Top-Talente anziehen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Rekrutierungsvideos mit AI-Avataren, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, um Top-Talente für eine spezialisierte Ingenieursposition zu gewinnen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und informativ sein, mit klaren Grafiken, die die wichtigsten Jobanforderungen und Unternehmensleistungen darstellen, alles untermalt von einer präzisen Voiceover, die direkt aus einem detaillierten Skript generiert wird. Dieses Video, mühelos produziert durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, ist perfekt für gezielte Stellenanzeigen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Rekrutierungsnachrichtenvideo für soziale Medienplattformen, das authentische Mitarbeiterzeugnisse über ihre Erfahrungen zeigt. Der visuelle Stil sollte natürlich und einladend sein, mit Fokus auf echten Ausdrücken und klarer Audioqualität, wobei alle Dialoge von genauen Untertiteln begleitet werden, um maximale Reichweite und Zugänglichkeit zu gewährleisten. HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion wird entscheidend sein, um sicherzustellen, dass keine Nachricht verloren geht, wenn Sie das Video teilen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 20-sekündiges Rekrutierungsvideo, das zeigt, wie einfach HR-Teams überzeugende Inhalte erstellen können. Die visuelle Präsentation sollte sauber und illustrativ sein, die benutzerfreundliche Oberfläche und die Vielfalt der verfügbaren Designs durch HeyGens Vorlagen & Szenen demonstrieren, untermalt von einem ermutigenden, professionellen Audiotrack. Dieses kurze Video zielt darauf ab, zu demonstrieren, wie man effizient hochwertige Rekrutierungsvideos produziert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Rekrutierungsnachrichtenvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach überzeugende Rekrutierungsvideos, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren, ohne Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

1
Step 1
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar als ansprechenden Präsentator in Ihrem Rekrutierungsvideo, der Ihre Botschaft mit menschlicher Note und Professionalität übermittelt.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Geben Sie Ihre Stellenbeschreibung oder Ihr Rekrutierungsnachrichtenskript ein. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion wandelt es automatisch in ein überzeugendes Voiceover um.
3
Step 3
Anpassen mit Branding
Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Unternehmenslogo, Ihre Markenfarben und relevante visuelle Elemente integrieren, um Ihre Unternehmenskultur authentisch zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in hoher Qualität mit Größenanpassung und Exporten im richtigen Seitenverhältnis für eine optimale Darstellung auf verschiedenen sozialen Medienplattformen, um es einfach mit Ihrem Publikum zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie eine überzeugende Unternehmenskultur

Entwickeln Sie inspirierende Videos, die Ihre Unternehmenskultur hervorheben und ideale Kandidaten motivieren, sich zu bewerben und Ihrem Team beizutreten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGens AI-Rekrutierungsvideo-Creator helfen, Top-Talente anzuziehen?

HeyGens AI-Rekrutierungsvideo-Creator ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Rekrutierungsvideos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren. Mit AI-gestützten Funktionen und anpassbaren Vorlagen können Sie ansprechende Stellenanzeigen erstellen, die darauf ausgelegt sind, Top-Talente anzuziehen, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Was macht die Erstellung von Rekrutierungsvideos mit HeyGen so effizient?

HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und einen benutzerfreundlichen Video-Editor, mit dem Sie schnell hochwertige Rekrutierungsvideos produzieren können. Sie können Zeit sparen, indem Sie unsere AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, wodurch komplexe Film- oder Bearbeitungsfähigkeiten überflüssig werden.

Kann ich Rekrutierungsnachrichtenvideos anpassen, um die Marke meines Unternehmens widerzuspiegeln?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Ihre einzigartige Unternehmenskultur in Ihre Rekrutierungsnachrichtenvideos zu integrieren. Unsere anpassbaren Vorlagen sorgen dafür, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Arbeitgebermarke übereinstimmen.

Wie verbessern AI-Avatare die mit HeyGen erstellten Rekrutierungsvideos?

HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre Stellenanzeigen zum Leben, indem sie einen professionellen und ansprechenden Präsentator für Ihre Rekrutierungsvideos bieten. Diese AI-gestützten Funktionen ermöglichen es Ihnen, klare und konsistente Botschaften zu übermitteln, ohne menschliche Präsentatoren zu benötigen, was Ihre Inhalte auf sozialen Medienplattformen besonders wirkungsvoll macht.

