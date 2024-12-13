Rekrutierungsmarketing-Video-Generator: Top-Talente anziehen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Arbeitgebermarkenvideos mit AI-Avataren, um die besten Kandidaten zu gewinnen.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Rekrutierungsmarketing-Video, das potenzielle Kandidaten, insbesondere Gen Z und Millennials, fesselt und die dynamische Unternehmenskultur präsentiert. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit vielfältigen Szenarien von Teamarbeit und Innovation, ergänzt durch einen mitreißenden Soundtrack und eine freundliche, professionelle Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um aktuelle Mitarbeiter zu repräsentieren, die ihre Erfahrungen teilen, und machen Sie die "Arbeitgebermarkenvideos" authentisch und innovativ, indem Sie die Kraft eines "AI-Video-Generators" zur Talentgewinnung demonstrieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine prägnante 30-sekündige "Video-Stellenbeschreibung", die auf bestimmte Arbeitssuchende zugeschnitten ist und eine Schlüsselrolle innerhalb der Organisation klar umreißt. Dieser "Rekrutierungsvideo-Macher" sollte klare, informative und prägnante visuelle Elemente wie Bildschirmtext und Grafiken verwenden, gepaart mit einer professionellen, aber enthusiastischen Stimme. Das Hauptziel ist es, qualifizierte Bewerber schnell zu informieren und anzuziehen, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt wird, um eine effiziente Inhaltserstellung und Konsistenz zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges "Arbeitgebermarken"-Video, das sich an passive Arbeitssuchende und Personen richtet, die einen Karrierewechsel in Betracht ziehen, und authentische Mitarbeiterzeugnisse enthält. Der visuelle und akustische Stil sollte herzerwärmend und nachvollziehbar sein, indem er vielfältige Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung zeigt, begleitet von echten Erzählungen und subtiler Hintergrundmusik. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Produktion zu optimieren und ein poliertes Aussehen zu gewährleisten, das die positive Arbeitsumgebung durch ansprechende "Videovorlagen" ohne umfangreiche Bearbeitung hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein poliertes 50-sekündiges Video speziell für Talentakquisitionsprofis, um es in sozialen Medien zu teilen, und betonen Sie Unternehmenswerte und Mitarbeiterbenefits mit "anpassbarem Branding". Der visuelle Ansatz sollte professionell und ansprechend sein, die Markenkonsistenz beibehalten und klaren Bildschirmtext verwenden, um wichtige Botschaften zu verstärken, sowie eine überzeugende, autoritative Stimme. Stellen Sie sicher, dass das Video HeyGens Untertitel/Captions enthält, um die Zugänglichkeit und das Engagement auf verschiedenen Plattformen zu verbessern und es zu einem effektiven "Rekrutierungsmarketing-Video-Generator"-Tool zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Rekrutierungsmarketing-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Rekrutierungsvideos, die Top-Talente anziehen und Ihre Arbeitgebermarke mit AI-gestützten Tools stärken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Videovorlagen, die auf Rekrutierung und Arbeitgebermarken ausgerichtet sind. Diese Vorlagen bieten eine starke Grundlage für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihre Stellenbeschreibung oder Schlüsselbotschaft ein, und unser AI-Video-Generator verwandelt sie in überzeugende visuelle Inhalte. Sie können auch realistische Sprachausgaben aus Ihrem Text generieren.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mithilfe umfassender Branding-Kontrollen. Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzufügen.
4
Step 4
Erstellen Sie Ihr Video
Generieren Sie Ihr endgültiges Rekrutierungsvideo mit lebensechten AI-Avataren oder Ihren eigenen Medien. Exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für alle Ihre Social-Media-Recruiting-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Eine starke Arbeitgebermarke aufbauen

Entwickeln Sie inspirierende Arbeitgebermarkenvideos, die Ihre Unternehmenskultur und Werte präsentieren und effektiv motivieren und ideale Kandidaten anziehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung überzeugender Arbeitgebermarkenvideos?

HeyGen ist ein intuitiver AI-Video-Generator, der die Erstellung überzeugender Arbeitgebermarkenvideos vereinfacht. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen und anpassbaren Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt und Top-Talente anzieht.

Kann HeyGen bei der Erstellung professioneller Video-Stellenbeschreibungen für die Talentakquise helfen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Video-Stellenbeschreibungen mit realistischen AI-Avataren und professioneller Erzählung von Text-zu-Video zu erstellen, wodurch Ihre Talentakquise-Bemühungen dynamischer und effektiver für das Recruiting in sozialen Medien werden.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Rekrutierungsmarketing-Video-Generator?

HeyGen dient als leistungsstarker Rekrutierungsmarketing-Video-Generator, indem es schnelle Inhaltserstellung aus dem Skript, automatische Untertitel und vielseitige Größenanpassungen bietet. Dies ermöglicht eine effiziente Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen und verbessert Ihre Reichweite und das Engagement mit Rekrutierungsvideos.

Wie können AI-Avatare mein Rekrutierungsvideo-Inhalt mit HeyGen verbessern?

AI-Avatare in HeyGen bieten eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz für Ihre Rekrutierungsvideo-Inhalte, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist. Diese AI-Funktionen liefern Ihre Botschaft mit hochwertiger Sprachausgabe, was das Engagement in Ihrer Arbeitgebermarke erheblich steigert.

