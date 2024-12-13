Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Rekrutierungsmarketing-Video, das potenzielle Kandidaten, insbesondere Gen Z und Millennials, fesselt und die dynamische Unternehmenskultur präsentiert. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit vielfältigen Szenarien von Teamarbeit und Innovation, ergänzt durch einen mitreißenden Soundtrack und eine freundliche, professionelle Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um aktuelle Mitarbeiter zu repräsentieren, die ihre Erfahrungen teilen, und machen Sie die "Arbeitgebermarkenvideos" authentisch und innovativ, indem Sie die Kraft eines "AI-Video-Generators" zur Talentgewinnung demonstrieren.

Video Generieren