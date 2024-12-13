Rekrutierungs-Mapping-Video-Maker: Intelligenter und schneller einstellen
Erstellen Sie ansprechende Rekrutierungs-Mapping-Videos mit anpassbaren Vorlagen, um Top-Talente zu gewinnen und HR-Workflows effizient zu optimieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes, 45-sekündiges Workflow-Mapping-Video zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das speziell auf interne Stakeholder und neue Mitarbeiter abzielt, die komplexe Prozesse erlernen. Der visuelle Stil sollte klar und instruktiv sein, mit animierten Diagrammen und klaren Untertiteln für ein einfaches Verständnis, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen und Untertitel/Untertitel effektiv genutzt werden, um komplexe Schritte zu verdeutlichen.
Erstellen Sie ein inspirierendes, 30-sekündiges Social-Media-Video, das Mitarbeiterzeugnisse und Karrieremöglichkeiten in Ihrem Unternehmen zeigt, um potenzielle Bewerber anzusprechen, die neue Herausforderungen suchen. Die visuelle Ästhetik sollte warm und authentisch sein, unter Einbeziehung von vielfältigem Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und einer erhebenden Hintergrundmusik, perfekt zugeschnitten für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis.
Gestalten Sie ein überzeugendes, 75-sekündiges Video, das den Alltag und die Auswirkungen eines bestimmten Teams oder einer Rolle beleuchtet, gedacht für passive Kandidaten und Berufsumsteiger, die neue Branchen erkunden. Diese Erzählung sollte konversationell und informativ sein, zum Leben erweckt durch HeyGens AI-Avatare, die direkt mit dem Publikum sprechen, unterstützt von einem klaren, freundlichen Voiceover, das aus einem detaillierten Skript generiert wird, um ein klares Verständnis der Rolle zu fördern.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erstellen Sie überzeugende Rekrutierungsinhalte.
Produzieren Sie schnell fesselnde Videos für soziale Medien, um Top-Talente zu gewinnen und Ihre Arbeitgebermarke zu präsentieren.
Verbessern Sie Onboarding und HR-Schulungen.
Verbessern Sie das Engagement neuer Mitarbeiter und die Wissensspeicherung durch AI-gestützte, interaktive Schulungsvideos und Workflow-Mapping.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Videos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller Online-Videos mit seiner intuitiven Plattform, die AI-gestützte Vorlagen und robuste Bearbeitungsfunktionen bietet. Sie können mühelos ansprechende Inhalte für soziale Medien oder interne Kommunikation erstellen, indem Sie anpassbare Vorlagen nutzen, um die Präsenz Ihrer Marke zu verbessern.
Kann HeyGen Videos mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers produzieren?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos mit realistischen AI-Avataren und hochwertigen Voiceovers zu erstellen. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion von Rekrutierungsvideos, AI-Trainingsvideos oder Verkaufsgesprächen, ohne dass Kameras oder Schauspieler benötigt werden, was Ihre kreative Leistung steigert.
Welche kreativen Vorteile bietet HeyGen für Rekrutierungsvideos?
HeyGen bietet erhebliche kreative Vorteile für HR-Teams, die Top-Talente gewinnen möchten. Nutzen Sie unseren Rekrutierungsvideo-Maker mit anpassbaren Vorlagen und AI-Funktionen, um ansprechende Stellenbeschreibungen und Employer-Branding-Inhalte zu erstellen, die herausstechen.
Wie kann HeyGen Workflow-Mapping-Videos und globale Kommunikation verbessern?
HeyGen verbessert Workflow-Mapping-Videos, indem Sie einfach Untertitel und Übersetzungen hinzufügen können, um komplexe Prozesse weltweit verständlich zu machen. Diese Fähigkeit hilft, Schulungen zu optimieren und die Prozessdokumentation in diversen Teams zu verbessern, indem kreative Lösungen für die Kommunikation aufgezeigt werden.