Rekrutierungskampagnen-Video-Generator: Top-Talente schnell anziehen
Erstellen Sie fesselnde Videos, um Ihr Arbeitgeber-Branding zu stärken und Kandidaten mit leistungsstarkem Text-zu-Video aus Skript zu begeistern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, ideal für soziale Medien, das sich an Berufseinsteiger und frischgebackene Absolventen richtet, die ihre Karriere starten möchten. Verwenden Sie einen hellen, freundlichen und einladenden visuellen Stil, vielleicht mit einer der vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen, ergänzt durch warme, ermutigende Hintergrundmusik. Sorgen Sie für Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie präzise Untertitel einfügen, um effektiv zu kommunizieren, warum sie Rekrutierungsvideos mit Ihrem Unternehmen erstellen sollten.
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Rekrutierungsvideo, das sich an erfahrene Fachkräfte richtet, die einen Karrierewechsel in Betracht ziehen, und betonen Sie die Führungsstärke und den Einfluss Ihrer Organisation. Die visuelle Präsentation sollte professionell und inspirierend sein, möglicherweise mit realistischen AI-Avataren, die wichtige Botschaften über Unternehmenswerte vermitteln. Eine ruhige, autoritative Erzählung, möglicherweise begleitet von subtiler klassischer Musik, wird die Ernsthaftigkeit unterstreichen und zeigen, wie ein leistungsstarker Rekrutierungsvideo-Maker Wahrnehmungen verändern kann.
Erstellen Sie ein prägnantes 20-sekündiges Rekrutierungskampagnenvideo, perfekt, um die Aufmerksamkeit passiver Jobsuchender zu erregen, die durch verschiedene Feeds scrollen. Verwenden Sie einen visuell auffälligen und aufmerksamkeitsstarken Stil mit schnellen Schnitten und dynamischem On-Screen-Text, der durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion mühelos gemacht wird. Die Audio sollte eine energetische, kurze Musikschleife sein, die für maximale Wirkung sorgt und ein effektives AI-Video-Generator-Ergebnis liefert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Rekrutierungsanzeigen.
Erstellen Sie schnell überzeugende AI-Rekrutierungsvideos, um ideale Kandidaten anzuziehen und Ihr Arbeitgeber-Branding zu verbessern.
Entwickeln Sie ansprechende soziale Rekrutierungsinhalte.
Produzieren Sie fesselnde Videos und Clips für soziale Medien, um Jobmöglichkeiten auf verschiedenen Plattformen zu teilen und vielfältige Talentpools anzusprechen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Rekrutierungsvideos helfen?
HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Rekrutierungsvideos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und realistischen AI-Avatare, um überzeugende Inhalte für Ihr Arbeitgeber-Branding mit professionellen Voiceovers zu gestalten.
Vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Rekrutierungsvideos?
Absolut. HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Rekrutierungsvideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Konvertieren Sie Text mühelos in Videos aus Skripten und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um ein breiteres Publikum effizient zu erreichen.
Welche Branding-Kontrollen sind für Rekrutierungskampagnenvideos verfügbar?
Der Rekrutierungskampagnen-Video-Generator von HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Videos mit Ihrem Firmenlogo und Farben anzupassen. Greifen Sie auf eine lizenzfreie Bibliothek für passende Musik und Stockmedien zu, um ein konsistentes Arbeitgeber-Branding zu gewährleisten.
Können HeyGen-Videos auf verschiedenen sozialen Medienplattformen verwendet werden?
Ja, HeyGen-Videos sind für die Vielseitigkeit auf sozialen Medienplattformen konzipiert. Nutzen Sie die AI-Funktionen im Video-Editor, um Ihre Inhalte einfach für verschiedene Seitenverhältnisse anzupassen und so überall, wo Sie Ihre Rekrutierungsvideos teilen, für optimale Engagements zu sorgen.