Der ultimative Rekrutierungskampagnen-Generator
Erstellen Sie schnell beeindruckende Rekrutierungskampagnen und ansprechende Stellenanzeigen mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges inspirierendes Video, um Personen zu erreichen, die an 'Freiwilligenrekrutierung' und Gemeinschaftsengagement interessiert sind. Die visuelle Ästhetik sollte warm und menschlich sein, mit vielfältigen realen Szenarien, verstärkt durch ein einfühlsames Voiceover und sanfte Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um überzeugende Testimonials zu erzählen und einen 'kreativen' Touch hinzuzufügen, während Untertitel für Barrierefreiheit vorhanden sind.
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Profis und Kleinunternehmer, das die Effizienz eines 'Rekrutierungskampagnen-Generators' zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und schnell sein, Benutzeroberflächenelemente und schnelle Ergebnisse demonstrieren, unterstützt von einem selbstbewussten, klaren Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell verschiedene 'Einstellungsdesigns' zu erstellen und die Unterstützung der Plattform für Medienbibliotheken/Stock für vielfältige visuelle Assets hervorzuheben.
Entwickeln Sie ein optisch ansprechendes 15-sekündiges vertikales Video für Instagram Stories, das als 'Wir stellen ein'-Poster fungiert. Dieses Video sollte junge Fachkräfte und Absolventen ansprechen, mit einem freundlichen und charismatischen AI-Avatar, der spezifische Rollen mit energetischer Hintergrundmusik vorstellt. Stellen Sie sicher, dass das Video für die mobile Ansicht optimiert ist, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte verwenden, um ein fesselndes 'Instagram-Posts'-Erlebnis zu schaffen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Rekrutierungsanzeigen.
Erstellen Sie schnell überzeugende Videoanzeigen, um Top-Talente anzuziehen und Stellen effektiv innerhalb Ihrer Rekrutierungskampagne zu besetzen.
Interagieren Sie mit Social-Media-Rekrutierungsvideos.
Produzieren Sie fesselnde Social-Media-Posts und Videos für Plattformen wie LinkedIn und Instagram, um einen breiteren Kandidatenpool zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen als leistungsstarker Rekrutierungskampagnen-Generator dienen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden 'Wir stellen ein'-Poster-Videos und Stellenanzeigen mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten, wodurch Ihre Rekrutierungskampagnen dynamischer und effektiver werden.
Kann ich die Rekrutierungsdesigns für meine spezifische Marke mit HeyGen anpassen?
Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben in alle Ihre Rekrutierungsvorlagen und 'Stellenanzeigen-Poster'-Videos zu integrieren, um Markenkonsistenz zu gewährleisten.
Welche sozialen Medienplattformen unterstützen HeyGen-Rekrutierungsvideos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Rekrutierungsdesigns zu erstellen, die für verschiedene Plattformen wie 'Instagram-Posts', 'LinkedIn-Post' und 'Facebook-Post' optimiert sind, durch flexible Seitenverhältnis-Anpassung und Exportoptionen, um Ihre Reichweite in sozialen Medien zu maximieren.
Wie schnell kann ich moderne Rekrutierungsvorlagen mit HeyGen erstellen?
Mit HeyGens umfangreicher Bibliothek an Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen können Sie schnell professionelle 'Einstellungsdesigns' und ansprechende Rekrutierungsvideos produzieren, was Ihren Content-Erstellungsprozess erheblich beschleunigt.