Erstellen Sie ein 30-sekündiges dynamisches Video für Arbeitssuchende auf LinkedIn und Instagram, das eine neue 'Stellenanzeige' ankündigt. Der visuelle Stil sollte modern und lebendig sein, mit animierten Textüberlagerungen und schnellen Übergängen, ergänzt durch ein fröhliches, professionelles Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, perfekt für einen 'LinkedIn-Post'.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges inspirierendes Video, um Personen zu erreichen, die an 'Freiwilligenrekrutierung' und Gemeinschaftsengagement interessiert sind. Die visuelle Ästhetik sollte warm und menschlich sein, mit vielfältigen realen Szenarien, verstärkt durch ein einfühlsames Voiceover und sanfte Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um überzeugende Testimonials zu erzählen und einen 'kreativen' Touch hinzuzufügen, während Untertitel für Barrierefreiheit vorhanden sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Profis und Kleinunternehmer, das die Effizienz eines 'Rekrutierungskampagnen-Generators' zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und schnell sein, Benutzeroberflächenelemente und schnelle Ergebnisse demonstrieren, unterstützt von einem selbstbewussten, klaren Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell verschiedene 'Einstellungsdesigns' zu erstellen und die Unterstützung der Plattform für Medienbibliotheken/Stock für vielfältige visuelle Assets hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein optisch ansprechendes 15-sekündiges vertikales Video für Instagram Stories, das als 'Wir stellen ein'-Poster fungiert. Dieses Video sollte junge Fachkräfte und Absolventen ansprechen, mit einem freundlichen und charismatischen AI-Avatar, der spezifische Rollen mit energetischer Hintergrundmusik vorstellt. Stellen Sie sicher, dass das Video für die mobile Ansicht optimiert ist, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte verwenden, um ein fesselndes 'Instagram-Posts'-Erlebnis zu schaffen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Rekrutierungskampagnen-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Rekrutierungskampagnen mit dynamischen Videoinhalten, ansprechenden Designs und nahtloser Verteilung über alle Ihre Plattformen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Rekrutierungsvorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Rekrutierungsvorlagen in HeyGen. Diese vorgefertigten Layouts sind perfekt für jedes Stellenanzeigen-Poster, Social-Media-Post oder interne Ankündigung und nutzen unsere Vorlagen & Szenen-Funktion.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Branding und Details hinzu
Personalisieren Sie Ihre ausgewählten Rekrutierungsdesigns mit HeyGens Branding-Kontrollen, um Ihr Firmenlogo, Farben und spezifische Jobdetails zu integrieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kampagne Ihre Markenidentität genau widerspiegelt.
3
Step 3
Erstellen Sie ansprechende Videoinhalte
Heben Sie Ihre Stellenanzeigen hervor, indem Sie dynamische Videos integrieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um professionelle Präsentatoren zu erstellen, die wichtige Botschaften über die Rolle und Unternehmenskultur mit natürlichen Stimmen vermitteln können.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kampagne
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes Rekrutierungsposter oder Video. Verwenden Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um Versionen zu erstellen, die für Plattformen wie LinkedIn, Instagram oder Ihre Karriereseite optimiert sind, um maximale Reichweite und Wirkung zu erzielen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Arbeitgeber-Branding mit inspirierenden Videos

.

Entwickeln Sie motivierende Videos, um Ihre Unternehmenskultur, Werte und Mitarbeiter-Testimonials zu präsentieren und Ihre Arbeitgebermarke zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als leistungsstarker Rekrutierungskampagnen-Generator dienen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden 'Wir stellen ein'-Poster-Videos und Stellenanzeigen mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten, wodurch Ihre Rekrutierungskampagnen dynamischer und effektiver werden.

Kann ich die Rekrutierungsdesigns für meine spezifische Marke mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben in alle Ihre Rekrutierungsvorlagen und 'Stellenanzeigen-Poster'-Videos zu integrieren, um Markenkonsistenz zu gewährleisten.

Welche sozialen Medienplattformen unterstützen HeyGen-Rekrutierungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Rekrutierungsdesigns zu erstellen, die für verschiedene Plattformen wie 'Instagram-Posts', 'LinkedIn-Post' und 'Facebook-Post' optimiert sind, durch flexible Seitenverhältnis-Anpassung und Exportoptionen, um Ihre Reichweite in sozialen Medien zu maximieren.

Wie schnell kann ich moderne Rekrutierungsvorlagen mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGens umfangreicher Bibliothek an Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen können Sie schnell professionelle 'Einstellungsdesigns' und ansprechende Rekrutierungsvideos produzieren, was Ihren Content-Erstellungsprozess erheblich beschleunigt.

