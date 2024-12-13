Rekrutierungs-Alignment-Video-Maker: Intelligenter Einstellen

Stärken Sie Ihre Unternehmenskultur und ziehen Sie Top-Talente an, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen für konsistente, wirkungsvolle Rekrutierungsvideos nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Um Top-Talente anzuziehen, erstellen Sie ein professionelles 45-sekündiges Video, das Ihren einzigartigen Einstellungsprozess erklärt. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und diverse Vorlagen & Szenen, um eine dynamische visuelle Erzählung zu schaffen, die erfahrene Fachkräfte mit einer selbstbewussten Stimme und modernen Grafiken anspricht.
Beispiel-Prompt 2
Stärken Sie Ihr HR-Team mit einem 60-sekündigen Anleitungsvideo, das zeigt, wie man Rekrutierungsvorlagen für verschiedene Jobrollen anpasst. Dieses elegante und informative Video, das sich an Recruiter und Personalverantwortliche richtet, sollte HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für B-Roll-Material hervorheben und mit automatischen Untertiteln für Klarheit sorgen, alles untermalt von energetischer Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Begeistern Sie passive Kandidaten in sozialen Medien mit einem fesselnden 30-sekündigen Rekrutierungsmarketing-Clip. Dieses kurze, eingängige Video, das für Social-Media-Nutzer konzipiert ist, sollte einen AI-Avatar verwenden, der eine überzeugende Botschaft übermittelt, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, mit moderner Typografie und trendiger Hintergrundmusik für maximale Wirkung.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Rekrutierungs-Alignment-Video-Maker funktioniert

Vereinfachen Sie Ihren Einstellungsprozess, indem Sie ansprechende Rekrutierungsvideos erstellen, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren und ideale Kandidaten mühelos anziehen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen der Beschreibung Ihrer Jobrolle oder Ihrer Unternehmenswerte. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skript, um Ihre Worte sofort zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren virtuellen Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um Ihre Botschaft zu personalisieren und Ihre Marke effektiv zu repräsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Integrieren Sie die einzigartige Ästhetik Ihres Unternehmens, indem Sie Logos, Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten mit intuitiven Branding-Kontrollen (Logo, Farben) hinzufügen, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie mühelos
Sobald Ihr Rekrutierungsvideo fertig ist, verwenden Sie unsere vielseitige Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte-Funktion, um es in verschiedenen Formaten zu erstellen, die perfekt für Karriereseiten oder soziale Medien geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Unternehmenskultur und Werte hervor

Entwickeln Sie inspirierende Videos, die Ihre Unternehmenskultur und Werte effektiv kommunizieren und mit potenziellen Kandidaten in Einklang bringen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, markenkonforme Rekrutierungsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell überzeugende, markenkonforme Rekrutierungsvideos mit anpassbaren Videovorlagen zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Ihr Markenkit, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihre Unternehmenskultur und Ihr Employer Branding effektiv widerspiegelt.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Rekrutierungsvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, mit denen Sie realistische AI-Avatare und Voiceovers aus Ihrem Skript generieren können. Verbessern Sie Ihre Rekrutierungsvideos mit automatischen Untertiteln und greifen Sie auf eine vielfältige Medienbibliothek zu, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren.

Können Recruiter HeyGens Videovorlagen einfach personalisieren?

Ja, Recruiter können HeyGens anpassbare Videovorlagen einfach personalisieren, um sie an spezifische Jobrollen und Kandidatenerfahrungen anzupassen. Ändern Sie Texte, fügen Sie benutzerdefinierte Medien hinzu und wählen Sie AI-Avatare aus, um einzigartige Rekrutierungsvideos zu erstellen, die bei verschiedenen Bewerbern Anklang finden.

Wie vereinfacht HeyGen den Produktionsprozess von Rekrutierungsvideos?

HeyGen vereinfacht den Produktionsprozess von Rekrutierungsvideos erheblich, indem es eine schnelle Videoerstellung aus Text ermöglicht. Dies umfasst die sofortige Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, sodass Recruiter effizient hochwertige Videoinhalte für soziale Medien und andere Plattformen ohne komplexe Bearbeitungsfunktionen produzieren können.

