Recruiting-Video-Maker: Top-Talente schneller anziehen

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Recruiting-Videos mit AI-Avataren, um Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren und Top-Talente schneller anzuziehen.

Erstellen Sie eine 1-minütige technische Anleitung, die zeigt, wie HR-Teams und Recruiter HeyGen als leistungsstarken Recruiting-Video-Maker nutzen können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen, die mit schnellen Schnitten eines AI-Avatars verwoben sind, der selbstbewusst die wichtigsten Schritte präsentiert. Der Ton sollte eine klare, prägnante Stimme sein, die die Fähigkeiten der 'AI-Avatare' und der 'Voiceover-Generierung' erklärt und deren Effizienz bei der Produktion hochwertiger Inhalte hervorhebt, um Top-Talente anzuziehen, ohne ein Kamerateam zu benötigen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 90-sekündiges Tutorial für Kleinunternehmer und HR-Generalisten, das zeigt, wie man effizient Rekrutierungsvideoinhalte mit den vorgefertigten Vorlagen von HeyGen erstellt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und ansprechend sein, mit schnellen Übergängen zwischen den Schritten zur Anpassung der Vorlagen, während der Ton eine mitreißende Hintergrundmusik mit klaren, schrittweisen Anweisungen bietet. Betonen Sie, wie 'Vorlagen & Szenen' den Prozess der Erstellung eines ansprechenden Mitarbeiter-Recruiting-Videos vereinfachen, ergänzt durch automatische 'Untertitel' für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Anleitungsvideo für Marketingteams, die für das Employer Branding verantwortlich sind, und erläutern Sie die Erstellung eines anspruchsvollen Recruiting-Videos aus einem Skript. Der visuelle Stil sollte poliert und geschäftlich sein, mit filmischem Stockmaterial aus der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' von HeyGen, das fachmännisch mit On-Screen-Text bearbeitet wird. Der Audiotrack sollte ein inspirierendes, professionelles Voiceover sein, das direkt aus einem Skript mit der 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion von HeyGen generiert wird und zeigt, wie man die Arbeitgebermarke effektiv aufbaut.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine prägnante 45-sekündige Social-Media-Anleitung für Spezialisten im Bereich Talentakquise, die zeigt, wie man ein bestehendes Mitarbeiter-Recruiting-Video für verschiedene Plattformen anpasst. Der visuelle Stil sollte modern und schnelllebig sein, mit Fokus auf die Funktion 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' von HeyGen, mit geteilten Bildschirmvergleichen verschiedener Videoausrichtungen. Der Ton sollte eine klare, mitreißende Erzählung sein, die die Einfachheit der Wiederverwendung von Inhalten hervorhebt, um maximale Reichweite zu gewährleisten, während automatisch 'Untertitel' für das stille Ansehen in sozialen Medien hinzugefügt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Recruiting-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Recruiting-Videos, um Top-Talente anzuziehen und eine starke Arbeitgebermarke mit unserem intuitiven Video-Maker aufzubauen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von `Videovorlagen`, um Ihr Projekt zu starten und einen professionellen und ansprechenden Einstieg zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Bereichern Sie Ihr Video, indem Sie Ihre eigenen visuellen Inhalte integrieren oder aus unserer umfangreichen `Medienbibliothek` auswählen, um Ihre Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren.
3
Step 3
Generieren Sie Untertitel
Fügen Sie Ihrem Video automatisch präzise `Untertitel` hinzu, um die `Untertitel` die Barrierefreiheit und das Engagement für jeden Zuschauer zu verbessern.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie `Branding-Kontrollen` wie Ihr Logo und Ihre Farben anwenden, und exportieren Sie es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur `Aufbau der Arbeitgebermarke`.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie die Arbeitgebermarke und Mitarbeitergeschichten

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos, um die Unternehmenskultur und Mitarbeiterzeugnisse hervorzuheben und Ihre Arbeitgebermarke für Kandidaten kraftvoll aufzubauen.

Wie können die AI-Funktionen von HeyGen die Erstellung eines Mitarbeiter-Recruiting-Videos vereinfachen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, einschließlich AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung, um die Erstellung überzeugender Mitarbeiter-Recruiting-Videos effizient zu gestalten. Sie können Skripte schnell in ansprechende Rekrutierungsvideoinhalte verwandeln und so Ihren Einstellungsprozess verbessern.

Welche Videovorlagen bietet HeyGen, um Recruiting-Videos effektiv anzupassen?

HeyGen bietet eine breite Auswahl an professionellen Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Recruiting-Videos für verschiedene Bedürfnisse anzupassen. Diese Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell Rekrutierungsvideoinhalte zu erstellen, die die Unternehmenskultur effektiv hervorheben und Top-Talente anziehen.

Kann ich meine Videos und Markenassets in HeyGen hochladen, um ein professionelles Employer-Branding-Recruiting-Video zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos, Bilder und markenspezifischen Assets aus Ihrer Medienbibliothek einfach hochzuladen und in Ihre Recruiting-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Sie konsequent eine starke Arbeitgebermarke mit personalisierten Inhalten aufbauen können.

Wie vereinfacht HeyGen das Hinzufügen von Untertiteln und den Export von Recruiting-Videos für soziale Medien?

HeyGen generiert und integriert automatisch Untertitel in Ihre Recruiting-Videos, um Barrierefreiheit und eine größere Reichweite zu gewährleisten. Sobald das Video fertig ist, können Sie es mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für soziale Medien geeignet sind.

