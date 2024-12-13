Erstellen Sie eine 1-minütige technische Anleitung, die zeigt, wie HR-Teams und Recruiter HeyGen als leistungsstarken Recruiting-Video-Maker nutzen können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen, die mit schnellen Schnitten eines AI-Avatars verwoben sind, der selbstbewusst die wichtigsten Schritte präsentiert. Der Ton sollte eine klare, prägnante Stimme sein, die die Fähigkeiten der 'AI-Avatare' und der 'Voiceover-Generierung' erklärt und deren Effizienz bei der Produktion hochwertiger Inhalte hervorhebt, um Top-Talente anzuziehen, ohne ein Kamerateam zu benötigen.

Video Generieren