Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein dynamisches 90-sekündiges Tutorial für Kleinunternehmer und HR-Generalisten, das zeigt, wie man effizient Rekrutierungsvideoinhalte mit den vorgefertigten Vorlagen von HeyGen erstellt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und ansprechend sein, mit schnellen Übergängen zwischen den Schritten zur Anpassung der Vorlagen, während der Ton eine mitreißende Hintergrundmusik mit klaren, schrittweisen Anweisungen bietet. Betonen Sie, wie 'Vorlagen & Szenen' den Prozess der Erstellung eines ansprechenden Mitarbeiter-Recruiting-Videos vereinfachen, ergänzt durch automatische 'Untertitel' für Barrierefreiheit.
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Anleitungsvideo für Marketingteams, die für das Employer Branding verantwortlich sind, und erläutern Sie die Erstellung eines anspruchsvollen Recruiting-Videos aus einem Skript. Der visuelle Stil sollte poliert und geschäftlich sein, mit filmischem Stockmaterial aus der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' von HeyGen, das fachmännisch mit On-Screen-Text bearbeitet wird. Der Audiotrack sollte ein inspirierendes, professionelles Voiceover sein, das direkt aus einem Skript mit der 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion von HeyGen generiert wird und zeigt, wie man die Arbeitgebermarke effektiv aufbaut.
Entwickeln Sie eine prägnante 45-sekündige Social-Media-Anleitung für Spezialisten im Bereich Talentakquise, die zeigt, wie man ein bestehendes Mitarbeiter-Recruiting-Video für verschiedene Plattformen anpasst. Der visuelle Stil sollte modern und schnelllebig sein, mit Fokus auf die Funktion 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' von HeyGen, mit geteilten Bildschirmvergleichen verschiedener Videoausrichtungen. Der Ton sollte eine klare, mitreißende Erzählung sein, die die Einfachheit der Wiederverwendung von Inhalten hervorhebt, um maximale Reichweite zu gewährleisten, während automatisch 'Untertitel' für das stille Ansehen in sozialen Medien hinzugefügt werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Recruiting-Social-Media-Videos.
Erstellen Sie schnell fesselnde Recruiting-Videos für soziale Plattformen, um ein breiteres Spektrum an Top-Talenten zu erreichen und anzuziehen.
Erstellen Sie wirkungsvolle Recruiting-Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell kraftvolle Recruiting-Videoanzeigen mit AI, um Möglichkeiten effektiv zu präsentieren und qualifizierte Kandidaten anzuziehen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie können die AI-Funktionen von HeyGen die Erstellung eines Mitarbeiter-Recruiting-Videos vereinfachen?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, einschließlich AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung, um die Erstellung überzeugender Mitarbeiter-Recruiting-Videos effizient zu gestalten. Sie können Skripte schnell in ansprechende Rekrutierungsvideoinhalte verwandeln und so Ihren Einstellungsprozess verbessern.
Welche Videovorlagen bietet HeyGen, um Recruiting-Videos effektiv anzupassen?
HeyGen bietet eine breite Auswahl an professionellen Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Recruiting-Videos für verschiedene Bedürfnisse anzupassen. Diese Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell Rekrutierungsvideoinhalte zu erstellen, die die Unternehmenskultur effektiv hervorheben und Top-Talente anziehen.
Kann ich meine Videos und Markenassets in HeyGen hochladen, um ein professionelles Employer-Branding-Recruiting-Video zu erstellen?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos, Bilder und markenspezifischen Assets aus Ihrer Medienbibliothek einfach hochzuladen und in Ihre Recruiting-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Sie konsequent eine starke Arbeitgebermarke mit personalisierten Inhalten aufbauen können.
Wie vereinfacht HeyGen das Hinzufügen von Untertiteln und den Export von Recruiting-Videos für soziale Medien?
HeyGen generiert und integriert automatisch Untertitel in Ihre Recruiting-Videos, um Barrierefreiheit und eine größere Reichweite zu gewährleisten. Sobald das Video fertig ist, können Sie es mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für soziale Medien geeignet sind.