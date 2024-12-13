Rekrutierungsvideo-Ersteller: Top-Talente anziehen
Erstellen Sie mühelos beeindruckende Rekrutierungsvideos, die Ihre Unternehmenskultur mit KI-Avataren für ansprechende Präsentationen präsentieren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Rekrutierungsvideo speziell für eine neue Tech-Position, das aktive Arbeitssuchende mit einem professionellen und informativen visuellen Stil anspricht. Der Inhalt sollte die wichtigsten Verantwortlichkeiten und Vorteile klar umreißen und HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine klare und selbstbewusste Erzählung zu liefern, die es zu einer effektiven Video-Stellenbeschreibung macht.
Erstellen Sie ein inspirierendes 60-Sekunden-Video, um Ihre Arbeitgebermarke auf sozialen Medien zu stärken. Dieses Stück sollte reichhaltiges Stockmaterial und motivierende Musik enthalten, um die Werte und Mission Ihres Unternehmens potenziellen Kandidaten zu demonstrieren. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um überzeugende visuelle Inhalte zu kuratieren, die bei einem breiten Publikum Anklang finden.
Produzieren Sie ein überzeugendes 50-Sekunden-Video, das zeigt, warum Ihr Unternehmen ein großartiger Arbeitsplatz ist, und richten Sie sich an Kandidaten, die aktiv nach Informationen über Ihr Unternehmen suchen. Dieses Projekt zur Erstellung von Rekrutierungsvideos sollte authentische Mitarbeiter-Einblicke und dynamischen On-Screen-Text enthalten, wobei automatisch generierte Untertitel durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für Zugänglichkeit und breite Reichweite sorgen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Rekrutierungsinhalte für soziale Medien.
Produzieren Sie schnell dynamische Videos für soziale Medienplattformen, um Ihre Reichweite zu erweitern und passive Kandidaten effektiv anzuziehen.
Erstellen Sie dynamische Video-Stellenbeschreibungen und Anzeigen.
Verwandeln Sie statische Stellenbeschreibungen in überzeugende Videoanzeigen, um Rollen hervorzuheben und ideale Kandidaten mit ansprechenden visuellen Inhalten anzuziehen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Rekrutierungsvideos vereinfachen?
HeyGens KI-Rekrutierungsvideo-Ersteller vereinfacht den Prozess, indem er Ihnen ermöglicht, professionelle Rekrutierungsinhalte mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen einfach zu erstellen, was Zeit und Ressourcen spart. Dies befähigt Sie, ansprechende Rekrutierungsvideos effizient zu produzieren.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Arbeitgebermarkenvideos?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich anpassbarer Markenführung mit Ihrem Logo und Farben, einer reichhaltigen Medienbibliothek, Stockmaterial und Videovorlagen. Dies hilft Ihnen, überzeugende Arbeitgebermarkenvideos zu erstellen, die Ihre einzigartige Unternehmenskultur wirklich widerspiegeln.
Kann HeyGen unsere Arbeitgebermarke verbessern und effektiv Top-Talente anziehen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Video-Stellenbeschreibungen und authentische Mitarbeiterzeugnisse zu erstellen, um Ihre Arbeitsumgebung und Unternehmenskultur zu präsentieren. Diese professionellen Rekrutierungsvideos werden Ihre Arbeitgebermarke erheblich stärken und Top-Kandidaten über Plattformen wie soziale Medien anziehen.
Ist HeyGen einfach zu bedienen, um hochwertige professionelle Rekrutierungsinhalte zu erstellen?
Ja, HeyGen verfügt über eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche, die es jedem ermöglicht, hochwertige professionelle Rekrutierungsinhalte zu erstellen. Es beinhaltet auch KI-gestützte automatische Untertitel und Voiceovers für ein poliertes Ergebnis, sodass Ihre Videos bereit für soziale Medien sind.