Rekrutierungsvideo-Ersteller: Top-Talente anziehen

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Rekrutierungsvideos, die Ihre Unternehmenskultur mit KI-Avataren für ansprechende Präsentationen präsentieren.

Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen, indem es Ihre lebendige Unternehmenskultur präsentiert. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der die Zuschauer durch verschiedene Aspekte Ihrer Arbeitsumgebung führt, untermalt von einem modernen und dynamischen visuellen Stil mit mitreißender Hintergrundmusik, und dabei HeyGens KI-Avatare für eine persönliche Note nutzt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Rekrutierungsvideo speziell für eine neue Tech-Position, das aktive Arbeitssuchende mit einem professionellen und informativen visuellen Stil anspricht. Der Inhalt sollte die wichtigsten Verantwortlichkeiten und Vorteile klar umreißen und HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine klare und selbstbewusste Erzählung zu liefern, die es zu einer effektiven Video-Stellenbeschreibung macht.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein inspirierendes 60-Sekunden-Video, um Ihre Arbeitgebermarke auf sozialen Medien zu stärken. Dieses Stück sollte reichhaltiges Stockmaterial und motivierende Musik enthalten, um die Werte und Mission Ihres Unternehmens potenziellen Kandidaten zu demonstrieren. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um überzeugende visuelle Inhalte zu kuratieren, die bei einem breiten Publikum Anklang finden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein überzeugendes 50-Sekunden-Video, das zeigt, warum Ihr Unternehmen ein großartiger Arbeitsplatz ist, und richten Sie sich an Kandidaten, die aktiv nach Informationen über Ihr Unternehmen suchen. Dieses Projekt zur Erstellung von Rekrutierungsvideos sollte authentische Mitarbeiter-Einblicke und dynamischen On-Screen-Text enthalten, wobei automatisch generierte Untertitel durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für Zugänglichkeit und breite Reichweite sorgen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Rekrutierungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach überzeugende Rekrutierungsvideos, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek professioneller "Videovorlagen" auswählen, um Ihre Rekrutierungsinhalte einfach zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie mit Medien und Branding an
Laden Sie Ihre eigenen visuellen Inhalte hoch oder durchsuchen Sie die umfangreiche "Stockmaterial-Bibliothek", um Ihr Rekrutierungsvideo zu personalisieren.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceovers und Untertitel
Fügen Sie ansprechendes Audio hinzu, indem Sie professionelle "Voiceovers" nutzen, um Ihre Botschaft klar an potenzielle Kandidaten zu vermitteln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Inhalte
Laden Sie Ihr fertiges Video in hoher Auflösung herunter und teilen Sie es auf "sozialen Medien", um die Reichweite zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bauen Sie eine starke Arbeitgebermarke mit Kulturvideos auf

.

Vermitteln Sie visuell Ihre Unternehmenskultur und Mitarbeiterzeugnisse, um Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und bei potenziellen Bewerbern Anklang zu finden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Rekrutierungsvideos vereinfachen?

HeyGens KI-Rekrutierungsvideo-Ersteller vereinfacht den Prozess, indem er Ihnen ermöglicht, professionelle Rekrutierungsinhalte mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen einfach zu erstellen, was Zeit und Ressourcen spart. Dies befähigt Sie, ansprechende Rekrutierungsvideos effizient zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Arbeitgebermarkenvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich anpassbarer Markenführung mit Ihrem Logo und Farben, einer reichhaltigen Medienbibliothek, Stockmaterial und Videovorlagen. Dies hilft Ihnen, überzeugende Arbeitgebermarkenvideos zu erstellen, die Ihre einzigartige Unternehmenskultur wirklich widerspiegeln.

Kann HeyGen unsere Arbeitgebermarke verbessern und effektiv Top-Talente anziehen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Video-Stellenbeschreibungen und authentische Mitarbeiterzeugnisse zu erstellen, um Ihre Arbeitsumgebung und Unternehmenskultur zu präsentieren. Diese professionellen Rekrutierungsvideos werden Ihre Arbeitgebermarke erheblich stärken und Top-Kandidaten über Plattformen wie soziale Medien anziehen.

Ist HeyGen einfach zu bedienen, um hochwertige professionelle Rekrutierungsinhalte zu erstellen?

Ja, HeyGen verfügt über eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche, die es jedem ermöglicht, hochwertige professionelle Rekrutierungsinhalte zu erstellen. Es beinhaltet auch KI-gestützte automatische Untertitel und Voiceovers für ein poliertes Ergebnis, sodass Ihre Videos bereit für soziale Medien sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo