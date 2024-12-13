Rekrutierungskampagnen-Video-Maker: Top-Talente anziehen

Erstellen Sie ansprechende Rekrutierungsvideos, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren und Top-Talente mit einsatzbereiten Vorlagen & Szenen anziehen.

667/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Rekrutierungsvideo, das sich an erfahrene Fachkräfte richtet, die nach beruflichem Aufstieg suchen, mit Fokus auf unser starkes Arbeitgeber-Branding und die einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen einer bestimmten Abteilung. Verwenden Sie einen professionellen visuellen Stil mit Experteninterviews und Bildschirmgrafiken, unterstützt von einer ruhigen, autoritativen Erzählung eines AI-Avatars, der HeyGens AI-Avatars-Funktion nutzt, um eine konsistente und glaubwürdige Präsentation zu gewährleisten. Dieses Rekrutierungsvideo soll Führungsmöglichkeiten und unser Engagement zur Gewinnung von Top-Talenten aufzeigen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das speziell darauf ausgelegt ist, passive Arbeitssuchende anzusprechen, die möglicherweise neue Möglichkeiten erkunden, und die unvergleichlichen Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns zu veranschaulichen. Der visuelle und akustische Stil sollte eine schnelle, visuell ansprechende Montage von Mitarbeitervergünstigungen, Initiativen zur Work-Life-Balance und professionellen Wachstumstestimonials sein, untermalt von einem inspirierenden, mitreißenden Musikstück. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um dieses ansprechende Rekrutierungsvideo schnell zusammenzustellen, damit die Zuschauer sich leicht ihre Zukunft mit unserem Team vorstellen können.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 15-sekündiges Rekrutierungskampagnen-Video-Maker-Anzeige, die sich an Personen richtet, die bereit sind, den nächsten Schritt zu machen und sich zu bewerben. Das Video sollte einen direkten und wirkungsvollen visuellen Stil annehmen, mit fettgedruckten, leicht lesbaren Textüberlagerungen, die wichtige Vorteile hervorheben und einen klaren Handlungsaufruf enthalten, untermalt von einem energetischen Jingle. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher und maximieren Sie die Nachrichtenaufnahme, indem Sie HeyGens Untertitel/Captions integrieren, um eine kraftvolle, aufmerksamkeitsstarke Anzeige zu erstellen, die sofortige Bewerbungen fördert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Rekrutierungskampagnen-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Rekrutierungsvideos, die Top-Talente anziehen und Ihre Unternehmenskultur mit unserer AI-gestützten Plattform präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus professionellen Videovorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um Ihr Rekrutierungsvideo-Projekt mit Text-zu-Video-Fähigkeiten zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Verbessern Sie Ihr Video mit Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, integrieren Sie realistische AI-Avatars und wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an.
3
Step 3
Verfeinern Sie Audio und Text
Nutzen Sie die Voiceover-Generierung für eine natürliche Erzählung und fügen Sie automatische Untertitel/Captions hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre ansprechenden Rekrutierungsvideos, indem Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis verwenden, um sie an verschiedene Plattformen anzupassen, und teilen Sie sie dann, um Top-Talente anzuziehen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Unternehmenskultur und Mitarbeiter-Testimonials

.

Heben Sie Ihre Arbeitgebermarke hervor und ziehen Sie Kandidaten an, indem Sie authentische Geschichten aus Ihrem Team mit AI-Videos teilen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Rekrutierungsvideos zu erstellen?

HeyGen ist ein leistungsstarker Rekrutierungsvideo-Maker, der den Prozess der Erstellung professioneller Werbevideos vereinfacht. Nutzen Sie unseren benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor und eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen, um ansprechende Rekrutierungsvideos zu entwickeln, die Ihre Unternehmenskultur und Ihr Arbeitgeber-Branding präsentieren, um Top-Talente anzuziehen.

Sind die AI-Funktionen von HeyGen vorteilhaft für die Erstellung von Rekrutierungsvideos?

Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, einschließlich AI-Avatars und Text-zu-Video-Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, überzeugende Inhalte nur aus einem Skript zu erstellen. Sie können Videoanzeigen einfach mit Ihren Markenfarben und Logos anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Werbevideos einzigartig sind.

Welche Branding- und Anpassungsoptionen stehen für Rekrutierungsvideos zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Rekrutierungsvideos perfekt mit Ihrem Arbeitgeber-Branding übereinstimmen. Integrieren Sie einfach Ihre Markenfarben, Ihr Logo und nutzen Sie Funktionen wie Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Captions, um professionelle Werbevideos zu erstellen.

Kann HeyGen eine vollständige Rekrutierungskampagnen-Video-Strategie unterstützen?

Ja, HeyGen fungiert als umfassender Rekrutierungskampagnen-Video-Maker, der darauf ausgelegt ist, Ihre gesamte Strategie zu unterstützen. Mit Funktionen wie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis und einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung können Sie eine Vielzahl von ansprechenden Rekrutierungsvideos erstellen, anpassen und auf mehreren Plattformen bereitstellen, um effektiv Top-Talente anzuziehen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo