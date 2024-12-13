Entfesseln Sie Talente mit unserem Rekrutierungsvideo-Ersteller

Erstellen Sie mühelos Rekrutierungsvideos, um Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und Top-Talente mit unseren intuitiven Vorlagen & Szenen anzuziehen.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges technisches Demo für angehende Recruiter, das zeigt, wie mühelos sie Rekrutierungsvideos erstellen können, indem sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil haben, mit eingeblendeten Texten, die die wichtigsten Schritte demonstrieren, ergänzt durch eine klare, instruktive Stimme, die den Prozess erklärt. Dieses Video soll Recruiter über die effiziente Videogenerierung informieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Manager richtet, die ihre Arbeitgebermarke aufwerten möchten. Nutzen Sie die AI-Avatare und die Voiceover-Generierungsfähigkeiten von HeyGen, um diverse virtuelle Teammitglieder zu präsentieren, die über die Unternehmenskultur sprechen, und schaffen Sie eine moderne und einladende visuelle Ästhetik. Der Ton sollte freundlich und enthusiastisch sein und die Einfachheit der Erstellung professioneller AI-Rekrutierungsvideos ohne Schauspieler betonen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein detailliertes 2-minütiges Tutorial-Video speziell für neue Mitarbeiter und HR-Teams, das den Prozess der Nutzung von HeyGen's Vorlagen & Szenen zur Anpassung von Onboarding-Inhalten veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sehr informativ sein, mit klaren Grafiken und Bildschirmaufnahmen, die die Benutzer Schritt für Schritt anleiten. Stellen Sie sicher, dass Untertitel/Untertitel während des gesamten Videos gut sichtbar sind, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Schnelltipps-Video, das auf Social-Media-Recruiter zugeschnitten ist und sich darauf konzentriert, wie HeyGen ihre Rekrutierungsvideo-Erstellung für verschiedene Plattformen optimieren kann. Visuell sollte dieses Video schnelllebig und lebendig sein, die effektive Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für auffällige visuelle Inhalte demonstrieren und die nahtlose Größenanpassung & Exportfunktion hervorheben. Ein lebhafter, professioneller Soundtrack wird das Publikum fesseln und gleichzeitig wichtige Optimierungsstrategien für soziale Medien vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Rekrutierungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende Rekrutierungsvideos mit intuitiven AI-Tools, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke effektiv zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Projektvorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen & Szenen, einer Kernfunktion von HeyGen, um Ihre Rekrutierungsvideo-Erstellung zu starten.
2
Step 2
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Implementieren Sie Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass das Logo und die Farben Ihres Unternehmens im gesamten Video konsistent sind. Dieses anpassbare Branding stärkt Ihre visuelle Identität.
3
Step 3
AI-Avatare integrieren
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie aus einer Reihe realistischer AI-Avatare wählen, die Text in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln, mit leistungsstarken AI-Funktionen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Exportieren und teilen Sie Ihre überzeugenden Inhalte in sozialen Medien.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie Pre-Onboarding & Training

.

Liefern Sie dynamische Pre-Onboarding- oder erste Schulungsvideos, um das Engagement neuer Mitarbeiter zu verbessern und einen reibungslosen Start zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Rekrutierungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Rekrutierungsvideos mit fortschrittlichen AI-Funktionen zu erstellen, darunter realistische AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Generierung aus einem Skript. Dies macht HeyGen zu einem intuitiven AI-Rekrutierungsvideo-Ersteller, der Ihre Effizienz als Rekrutierungsvideo-Ersteller erheblich steigert.

Kann ich meine Rekrutierungsvideos mit spezifischen Branding-Elementen anpassen, indem ich HeyGen nutze?

Absolut. HeyGen bietet umfassende anpassbare Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und einzigartige Assets in jedes Rekrutierungsvideo zu integrieren. Dies hilft, Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und Ihre Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von Rekrutierungsvideos vom Skript bis zum endgültigen Output?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Rekrutierungsvideos, indem es einen robusten Video-Editor, eine breite Palette von Videovorlagen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bietet. Sie können schnell ein Skript in ein poliertes Video mit anpassbaren Szenen verwandeln und so Ihren Content-Erstellungs-Workflow beschleunigen.

Unterstützt HeyGen die Generierung von Untertiteln und verschiedenen Seitenverhältnissen für soziale Medien?

Ja, HeyGen bietet automatische Untertitel/Untertitel-Generierung, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre Rekrutierungsvideos zu verbessern. Darüber hinaus können Sie die Größenanpassungsfunktionen für das Seitenverhältnis einfach nutzen, um Ihre Videos für verschiedene soziale Medienplattformen zu optimieren und so die maximale Reichweite für Ihre Stellenangebote zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo