Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges technisches Demo für angehende Recruiter, das zeigt, wie mühelos sie Rekrutierungsvideos erstellen können, indem sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil haben, mit eingeblendeten Texten, die die wichtigsten Schritte demonstrieren, ergänzt durch eine klare, instruktive Stimme, die den Prozess erklärt. Dieses Video soll Recruiter über die effiziente Videogenerierung informieren.

