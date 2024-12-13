Entfesseln Sie Talente mit unserem Rekrutierungsvideo-Ersteller
Erstellen Sie mühelos Rekrutierungsvideos, um Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und Top-Talente mit unseren intuitiven Vorlagen & Szenen anzuziehen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Manager richtet, die ihre Arbeitgebermarke aufwerten möchten. Nutzen Sie die AI-Avatare und die Voiceover-Generierungsfähigkeiten von HeyGen, um diverse virtuelle Teammitglieder zu präsentieren, die über die Unternehmenskultur sprechen, und schaffen Sie eine moderne und einladende visuelle Ästhetik. Der Ton sollte freundlich und enthusiastisch sein und die Einfachheit der Erstellung professioneller AI-Rekrutierungsvideos ohne Schauspieler betonen.
Gestalten Sie ein detailliertes 2-minütiges Tutorial-Video speziell für neue Mitarbeiter und HR-Teams, das den Prozess der Nutzung von HeyGen's Vorlagen & Szenen zur Anpassung von Onboarding-Inhalten veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sehr informativ sein, mit klaren Grafiken und Bildschirmaufnahmen, die die Benutzer Schritt für Schritt anleiten. Stellen Sie sicher, dass Untertitel/Untertitel während des gesamten Videos gut sichtbar sind, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern.
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Schnelltipps-Video, das auf Social-Media-Recruiter zugeschnitten ist und sich darauf konzentriert, wie HeyGen ihre Rekrutierungsvideo-Erstellung für verschiedene Plattformen optimieren kann. Visuell sollte dieses Video schnelllebig und lebendig sein, die effektive Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für auffällige visuelle Inhalte demonstrieren und die nahtlose Größenanpassung & Exportfunktion hervorheben. Ein lebhafter, professioneller Soundtrack wird das Publikum fesseln und gleichzeitig wichtige Optimierungsstrategien für soziale Medien vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie wirkungsvolle Job-Anzeigenvideos.
Produzieren Sie schnell überzeugende Video-Jobbeschreibungen, die Top-Talente anziehen und die Bewerbungsraten steigern.
Stärken Sie die Arbeitgebermarke in sozialen Medien.
Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos für soziale Medien, um die Unternehmenskultur zu präsentieren und die Reichweite Ihrer Arbeitgebermarke zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Rekrutierungsvideos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Rekrutierungsvideos mit fortschrittlichen AI-Funktionen zu erstellen, darunter realistische AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Generierung aus einem Skript. Dies macht HeyGen zu einem intuitiven AI-Rekrutierungsvideo-Ersteller, der Ihre Effizienz als Rekrutierungsvideo-Ersteller erheblich steigert.
Kann ich meine Rekrutierungsvideos mit spezifischen Branding-Elementen anpassen, indem ich HeyGen nutze?
Absolut. HeyGen bietet umfassende anpassbare Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und einzigartige Assets in jedes Rekrutierungsvideo zu integrieren. Dies hilft, Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und Ihre Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren.
Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von Rekrutierungsvideos vom Skript bis zum endgültigen Output?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Rekrutierungsvideos, indem es einen robusten Video-Editor, eine breite Palette von Videovorlagen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bietet. Sie können schnell ein Skript in ein poliertes Video mit anpassbaren Szenen verwandeln und so Ihren Content-Erstellungs-Workflow beschleunigen.
Unterstützt HeyGen die Generierung von Untertiteln und verschiedenen Seitenverhältnissen für soziale Medien?
Ja, HeyGen bietet automatische Untertitel/Untertitel-Generierung, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre Rekrutierungsvideos zu verbessern. Darüber hinaus können Sie die Größenanpassungsfunktionen für das Seitenverhältnis einfach nutzen, um Ihre Videos für verschiedene soziale Medienplattformen zu optimieren und so die maximale Reichweite für Ihre Stellenangebote zu gewährleisten.