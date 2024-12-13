Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Vermarkter richtet und zeigt, wie sie einen AI-News-Video-Maker nutzen können, um ihre Markenkommunikation zu verbessern. Der visuelle Stil sollte professionell und elegant sein, ähnlich einer hochwertigen Nachrichtensendung, ergänzt durch eine klare, autoritative Stimme. Demonstrieren Sie die einfache Auswahl geeigneter Vorlagen und Szenen aus der umfangreichen Bibliothek, um schnell ansprechende Updates zu produzieren.

Video Generieren