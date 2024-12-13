Erstellen Sie ein lebendiges 60-Sekunden-Tutorial-Video, das ein einfaches Abendessenrezept für Wochentage zeigt, perfekt für vielbeschäftigte Hobbyköche, die köstliche Mahlzeiten ohne Aufwand wünschen. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit schnellen Schnitten, ergänzt durch einen fröhlichen, instrumentalen Track und eine klare, von HeyGen generierte KI-Sprachausgabe, die die Zuschauer durch jeden Schritt führt und vorgefertigte Videovorlagen nutzt, um den "Videoproduktionsprozess" für Ihre "Rezept-Video-Maker"-Inhalte zu beschleunigen.

Video Generieren