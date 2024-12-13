2

Step 2

Wählen Sie visuelle Elemente und Stimme

Verbessern Sie Ihr Video mit ansprechenden visuellen Elementen. Wählen Sie aus verschiedenen "Vorlagen & Szenen", um das perfekte Layout zu finden, das Ihr Rezept wirklich zum Strahlen bringt. Sie können dann leicht ein fesselndes Voiceover hinzufügen, um die Zuschauer durch jeden Kochschritt zu führen.