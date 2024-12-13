Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-sekündiges Anleitungs-Kochvideo, das ein Dessertrezept mit drei Zutaten zeigt, speziell für vielbeschäftigte Hobbyköche, die schnelle Genüsse suchen. Der visuelle Stil sollte hell und minimalistisch sein, mit sauberen Nahaufnahmen, begleitet von einem fröhlichen, positiven Audiotrack mit einer freundlichen, ermutigenden Voiceover-Generierung, um die Zuschauer nahtlos zu führen.

