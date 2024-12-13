Rebranding-Ankündigungsvideo-Maker für Ihre Enthüllung

Starten Sie Ihre neue Marke mit Zuversicht. Unsere 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)' sorgen dafür, dass Ihr Ankündigungsvideo Ihre aktualisierte Identität perfekt widerspiegelt.

492/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges Ankündigungsvideo vor, das für Tech-Startups und Produktmanager entwickelt wurde und eine bedeutende Produktumbenennung mit neuen Funktionen enthüllt. Die visuelle Ästhetik sollte energiegeladen mit Bewegungsgrafiken sein, während ein ansprechender AI-Avatar die wichtigsten Botschaften übermittelt. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung, um komplexe Informationen klar und innovativ zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Business-Video für Mitarbeiter, Stakeholder und B2B-Kunden, das die neue Vision und Werte nach dem Rebranding artikuliert. Dieses Video sollte einen filmischen visuellen Stil aufweisen, ergänzt durch sanfte, motivierende Hintergrundmusik und eine klare, herzliche Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um hochwertige visuelle Inhalte zu integrieren, die tief mit dem erneuerten Markenimage des Unternehmens resonieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen lebendigen 15-sekündigen Social-Media-Teaser für ein bevorstehendes Rebranding einer Marke, der sich an die breite Öffentlichkeit und bestehende Follower richtet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und farbenfroh sein, mit trendiger Musik unterlegt, und die wichtigsten Botschaften sollten als Bildschirmtext prominent angezeigt werden. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um Barrierefreiheit und sofortiges Verständnis zu gewährleisten, auch wenn das Video ohne Ton angesehen wird, und heben Sie Anpassungsoptionen für eine einzigartige Markenidentität hervor.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Rebranding-Ankündigungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Rebranding-Ankündigungen mit unserem intuitiven Video-Maker, der Ihnen hilft, Ihre neue Vision auf allen Plattformen zu teilen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Rebranding-Video-Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Rebranding-Video-Vorlagen und Szenen. Dies bietet eine kreative Grundlage, um Ihre Ankündigung schnell zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Markenelemente an
Passen Sie Ihr Video perfekt an Ihre neue Markenidentität an. Laden Sie mühelos Ihr neues Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten mit unseren robusten Branding-Kontrollen hoch.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Ankündigungsnachricht hinzu
Integrieren Sie Ihre zentrale Rebranding-Nachricht in das Video. Sie können Text-zu-Video aus einem Skript nutzen, ein natürliches Voiceover generieren oder sogar AI-Avatare verwenden, um Ihre Ankündigung zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren und starten Sie Ihre Kampagne
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Teilen Sie Ihre wirkungsvolle Rebranding-Ankündigung über alle Ihre Marketingkampagnenkanäle, um Ihr Publikum zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Artikulieren Sie Ihre neue Markenvision überzeugend

.

Entwickeln Sie inspirierende Videos, die die Kernbotschaft und Vision Ihres Rebrandings effektiv kommunizieren, um Stakeholder zu motivieren und Begeisterung für Ihre erneuerte Identität zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung meines Rebranding-Ankündigungsvideos vereinfachen?

HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Plattform mit anpassbaren Rebranding-Video-Vorlagen und AI-Avataren, um Ihnen zu helfen, schnell wirkungsvolle Rebranding-Ankündigungsvideos zu produzieren. Sie können mühelos Ihre Branding-Elemente für ein professionelles Aussehen integrieren.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung professioneller Business-Videos?

Ja, HeyGen ist ein intuitiver Business-Video-Maker, der für Profis entwickelt wurde. Sein Drag-and-Drop-Editor und die umfassende Stock-Footage-Bibliothek machen es einfach zu bedienen für jede Marketingkampagne.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Markenkonsistenz?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um Ihre Markenidentität zu wahren. Integrieren Sie mühelos Ihre Logos, benutzerdefinierten Schriftarten und Markenfarben in jedes Videoprojekt, um Konsistenz zu gewährleisten.

Kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videos für soziale Medien zu erstellen?

Absolut. HeyGens AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen ermöglichen es Ihnen, dynamische und ansprechende Inhalte für soziale Medien zu erstellen. Sie können auch Animationen hinzufügen und Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo